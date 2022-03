Marco Ruiz espera tener revancha y poder levantar el Sol de Oro

Enrolado en calidad de entrenador con el equipo Aguacates Ulifrut dentro del Torneo del Aguacate 2022, se encuentra el jugador ex profesional de adopción salmantina, Marco Aurelio Ruiz Toledo “El Block”, que en la pasada edición del Torneo de Los Soles metió hasta la semifinal al conjunto Constructora MLC Salamanca, además de terminar la fase regular como súper líder.

El ex campeón de goleo en segunda división, se encuentra dirigiendo al equipo Aguacates Ulifrut dentro de la décima edición del Torneo del Aguacate; entre sus filas, la escuadra cuenta con jugadores ex profesionales como a los ex americanistas Osmar Mares y el “gambetita” Michael Arroyo, al ex chiva la “Mona” Olvera, al ex monarca “pipila” Vilchis, al ex cementero Yosgart Gutiérrez, “Chino” Silva, Ernesto Sosa, “Vache” Hurtado, Chepe, al subcampeón de goleo del Torneo de Los Soles, Gerardo “tanke” Martínez, entre otros.

Al respecto, Marco Ruiz comenta, “el equipo Ulifrut está diseñado para pelear por el campeonato, aunque existen equipos muy buenos, considero que tenemos los argumentos para poder pensar en ser campeones, ya veremos cómo vamos evolucionando juego a juego”.

A ello agrega, “para mí este torneo representa dos cosas, primero la oportunidad de trabajar y segundo seguir aprendiendo, porque en el ámbito futbolístico siempre existirán cosas por mejorar; agradecido con Dios por tantas bendiciones en mi vida y oportunidades para seguir creciendo”.

Con respecto a su reciente participación dentro del Torneo de Los Soles como entrenador del equipo Constructora MLC externa, “la semifinal fue una serie muy complicada, el equipo tardó mucho en entender la jerarquía de lo que se jugaba, el partido de ida considero fue nuestro peor juego del torneo y sin embargo, casi los alcanzábamos, fallamos tres claras de gol; y el de vuelta no tuvimos la calma y manejo de juego, nuestra mejor virtud que fue el gol, en esta ronda costó en demasía encontrar el arco de forma eficaz, nos quedamos muy cerca de mandar la serie a penales.

Pero el futbol no es de merecer, es de quien es más inteligente para manejar la situaciones y eso es obvio que nos faltó; decir que me fui contento o tranquilo sería una farsa, me fui frustrado por no alcanzar el objetivo, por no poder convencer a los muchachos a tiempo de lo que se jugaba.

Incluso hasta me siento culpable por no buscar más alternativas y poder sacar el resultado esperado; espero tener una revancha y poder levantar el Sol de Oro en la próxima edición (zic)”.

Actualmente, Marco Ruiz, con el poderoso equipo Aguacates Ulifrut busca conquistar dicho certamen que está por arrancar con la fase de liguilla.