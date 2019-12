Lista penúltima jornada del Torneo de Los Soles

De cara a la recta final de la edición 39 del Torneo de Soles, el equipo Transportes Salamanca, sublíder de la tabla general y líder del grupo V recibe a la Ortiga Irapuato y CIS FC Salamanca derrota de manera anticipada a Jaibos de Cortazar.

La penúltima jornada de la fase de grupos con tres equipos calificados hasta el momento a la liguilla se espera del todo atractiva al encontrarse más de 20 equipos involucrados en la pelea por uno de los boletos disponibles para la fiesta grande.

A dos jornadas que cierre la fase de grupos se encuentran seis puntos en disputa, por lo anterior se vaticina una jornada espectacular con partidos de mucha garra y entrega de los contendientes.

En cada grupo la batalla por el boleto a la liguilla se encuentra cerradísima, pocos son los que están eliminados, todo lo contrario, la mayoría está en la pelea.





Todo se encuentra listo para que este lunes se juegue penúltima jornada del Torneo de Los Soles.





Hasta el momento, en el grupo IV Atlético San Miguel es el único calificado, mientras que en el grupo V el equipo Transportes Salamanca e Irapuato La Ortiga.

Previo a la liguilla, todos los equipos involucrados en la calificación tienen que asegurar a sus 25 jugadores para enfrentar la siguiente etapa y el cierre de registros es antes de que inicie la novena jornada, es decir este lunes.

La liguilla del torneo de Los Soles arranca con octavos de final, de ahí por lo cual califican los tres mejore equipos de cada grupo y solamente el mejor cuarto lugar, un boleto que será muy disputado por los puntos que han sumado diversos equipos en los cinco grupos.

Futbol CIS FC Salamanca con aspiración en Torneo de Los Soles

En la penúltima jornada se enfrenta este lunes: Dep Oro vs Dpapel Municipal Manuel Doblado 17 horas; Furia Verde vs Santa Ana del Conde Campo Chowis 16 horas; Chapulineros Leyendas vs La Manzana CMD Campo Empress 16 horas; Real Guanajuato vs Tuzos Romita Deportiva Torres Landa 16 horas; Selección Romita vs Silao Cristo Rey Municipal Romita 17 horas; Unión de San Antonio vs Degollado Deportiva USA 16 horas; Quesos Chabelita vs San Diego de Alejandría Forestal 17 horas; San Luis de la Paz vs Atlético San Miguel Internado SLP 16 horas; Sanmiguelense vs Charcas Municipal San Miguel 16 horas; Instituto Irapuato vs Selección Irapuato Campo Luis Hernández 16 horas y Transportes Salamanca vs Irapuato La Ortiga Molinito 16 horas.