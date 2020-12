Lillini se quita presión, ve a León como favorito

El duelo por el título del Guard1anes 2020 también se da frente al micrófono, Andrés Lillini dio el primer paso al quitar la presión sobre su equipo ya que señaló a Club León como favorito.

Siendo La Fiera el único rival contra el que perdieron en la fase regular, Lillini descarta que su equipo repita el papel de víctima en la gran final, aunque sí considera a sus contrincantes como los favoritos.

“No somos un equipo para ser víctimas y dar lastimas, no nos hace nada la situación de que no crean en nosotros o no seamos favoritos, León es el equipo que mejor jugó, hizo 40 puntos, nos sacó ocho a nosotros que fuimos segundos, eso del favoritismo no nos hace nada, pero el favorito es León, no por sácame la responsabilidad sino por lo bien que jugó los 17 partidos”, destacó Luciano Lillini.

Tras tomar de manera emergente las riendas de Pumas, el técnico argentino reconoció que no se veía siendo finalista, aunque ahora no desaprovechará la oportunidad que se le presenta para ser campeón de la Liga MX.









“Uno sueña, tiene el deseo de en estos 90 minutos ganar el partido y darle a la afición una alegría en un tiempo tan difícil, no me veía acá y ahora que estoy no lo quiero dejar pasar, claro que estoy ilusionado, pero no me veía en un principio porque no venía para ser el entrenador del primer equipo, así que lo disfruto mucho”, subrayó Lillini.

Siendo los Pumas una de las sensaciones que dio el Guard1anes 2020 destacó no tener discursos o frases armadas para levantar la moral de su equipo, todo se basa en la confianza y esfuerzo colectivo,

“No tengo frases hechas, no tengo nada armado, sabemos las limitaciones que tenemos como equipo, en base a eso fuimos creciendo. Lo único que les digo es que ellos son los grandes intérpretes de este este juego, que aprovechen y que no dejen pasar esta oportunidad que tienen, que defiendan a esta institución, en eso baso siempre mi discurso”, expuso el estratega universitario.

Finalmente, Lillini reconoció que tiene algunos elementos que se mantienen en duda para la final de vuelta, entre ellos Alfredo Talavera, Facundo Waller y Favio Álvarez.