Laura Pizano cambió basquetbol por el futbol, ahora jugará en Club León

La jovencita salmantina Laura Simone Pizano Olvera se encuentra infinitamente agradecida con su mamá en paz descanse y su papá, quienes con su apoyo han sido pieza fundamental para que ella ahora forme parte del Club León.

Laura Simone Pizano, desde los diez años de edad práctica este deporte, gracias a su compañera Michelle quien la invitó a ser parte del equipo de futbol de la primaria.

"yo jugaba basquetbol, sin embargo, mi amiga Michelle me invitó a ser parte del equipo de futbol de la primaria, empecé como defensa y gracias al apoyo de mis profesores Alberto García y Mario Mata, pero sobre todo de mi familia que comparte este gusto, logré encontrar la posición en lo personal más bonita del futbol, jugar de portera (zic)".





Comenzó a jugar el futbol como defensa, ahora se desenvuelve como portera.





Durante su infancia formó parte del equipo Lobos Salamanca Femenil y mixto, logrando ganar varios regionales; así también formó parte del equipo Talentos León alcanzando un prenacional e incluso clasificó al nacional de la Olimpiada Nacional 2021, ahora conocida como Juegos CONADE, sin embargo, por el tema de la pandemia se canceló.

Así también alcanzó a disputar una Olimpiada Nacional con el equipo Gud Amigas de Guanajuato, base del selectivo estatal.

Con respecto a su incorporación a Fuerzas Básicas del Club León comenta, "el proceso de aceptación fue muy grato, ya que la categoría era hasta 2005 y me aceptaron siendo 2006 estoy considerada para el equipo Sub 17 y Sub 20".





Intenso trabajo viene realizando con la finalidad de representar dignamente al Club León.





A ello agrega, “me enteré de las visorias gracias a mis profesores anteriormente mencionados, al principio me costó adaptarme a tener que viajar, el entrenamiento y por la exigencia de la escuela, fueron varias semanas a prueba, pero con el apoyo del entrenador Jorge Cárdenas, el preparador físico Jorge Cárdenas y Fernanda Laborde logré ganarme un lugar dentro de este gran club, ahora poco a poco estamos mejorando para lograr representar dignamente a esta institución”.

Para terminar comentó, “estoy infinitamente agradecida con mi familia, en especial con mi mamá Cristina Olvera en paz descanse y mi papá José Pizano, por apoyarme en este gran reto y sueño”.