Lamentan no jugar un partido oficial, es un golpe duro en lo anímico

“Es lamentable que no podamos jugar un partido oficial, no tengo idea qué sucedió, qué falló... de lo que está pasando, nosotros tenemos que mantener la calma en lo deportivo. Las situaciones administrativas ya no están en nuestras manos”, externó Andrés Garza, auxiliar técnico del equipo Petroleros Salamanca FC tras no poder disputar el primer partido de la segunda vuelta ante Montañeses en Liga Premier Serie A, Temporada 2023-2024.

Enfatizó: “A nosotros, como cuerpo técnico, lo que nos corresponde es lo deportivo y ahora a esperar qué explicación nos dan para empezar, y después qué solución hay que darle al tema; a ciencia cierta no sabemos lo que pasó, no nos dejaron jugar y por eso de esta situación”.

Jugadores y cuerpo técnico del equipo Petroleros Salamanca C FC en la mejor disposición de hacer bien las cosas.

En relación a lo señalado por algunos jugadores con respecto a que no hubo suficiente tiempo de preparación para el arranque de la segunda vuelta al sólo tener dos semanas de entrenamiento tras un mes inactivos, reconoció que sí hubo un retraso en la situación deportiva. “Por alguna razón comenzamos a entrenar tarde, pero bueno, como siempre nosotros, como cuerpo técnico y jugadores, estamos en la mejor disposición de hacer las cosas lo mejor posible, independientemente si hayamos entrenado o empezando a entrenar tarde; no pudimos entrenar cuando se tenía que haber empezado, las cosas administrativas no me corresponde a mí comentarlo, porque aparte no tengo conocimiento, pero sí te puedo decir en lo deportivo, los jugadores siempre han estado dispuestos a dar su mejor esfuerzo y sacar el mejor resultado para poder darle una alegría a toda una afición que ha venido apoyarnos desde un principio”.

Con respecto a cómo van a prepararse de cara a la siguiente jornada luego de perder el primer partido de la segunda vuelta sin jugar, comentó: “Sí es un golpe duro, en lo anímico, porque la verdad no tenemos idea porqué sucedió esto pero, bueno, estos jugadores son a prueba de todo, han superado muchas cosas y se han sobrepuesto a muchas adversidades, ésta es una más, queremos dar una vuelta rápida a la página y enfocarnos en el siguiente partido, creo no deben tener algún problema, porque saben y tienen bien puesta la camiseta en cuanto a lo del esfuerzo y todo lo que ellos ponen para poder estar en un nivel competitivo alto”, concluyó.