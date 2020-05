Juventus ofrece 50 millones de euros por Raúl Jiménez

Es el objeto de deseo en el Viejo Continente. Hay un lobo mexicano que se ha robado todas las miradas, gracias a su temible olfato goleador, su gran forma física y esa potencia que pocos futbolistas pueden presumir, y que hoy en día lo convierten en uno de los delanteros más seguidos y anhelados dentro del futbol mundial. El interés de varios de los clubes más importantes no se ha hecho esperar... y no es para menos. Los 22 goles de Raúl Jiménez en esta temporada en Inglaterra, entre Premier League, Europa League y Copas, no han pasado desapercibidos, no sólo por su hechura, sino también por la importancia que representan para su actual club.

El atacante del Wolverhampton ha aullado con mucha fuerza y no se ha cansado de marcar goles. Desde el que marcó en el Molineux Stadium, casa de los Wolves, ante el líder Liverpool, donde corrió desde media cancha y con un cabezazo venció al portero brasileño Allison, hasta el que marcó ante el Tottenham como visitante, que regaló tres puntos a los de Wanderers en los últimos instantes.

Raúl es el matagigantes, ya que se ha caracterizado por anotar y asistir en los cotejos ante los seis equipos más grandes del futbol británico, como lo son Manchester United, Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool y Tottenham.

Por todo lo anterior, además de ser el máximo anotador en la historia del Wolverhampton y estar dentro del once ideal de la actual temporada, lo colocan como el más deseado, ese jugador que todos quieren, pero que sólo uno tendrá la dicha de presumirlo.

SERÍA COMPAÑERO DE CR7

El canterano de las Águilas del América es protagonista de portadas en distintos rotativos, sobre todo en Italia. Raúl interesa en la Juventus, ante la inminente salida del delantero argentino Gonzalo Higuaín, por lo que el oriundo de Tepeji del Río podría compartir vestuario y alineación con Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores en la época reciente y que lo ayudaría a mejorar sus habilidades en el terreno.

Sin ir más lejos, el diario Tuttosport, uno de los más representativos en la nación italiana, lo puso como uno de los principales candidatos para reforzar a la Vecchia Signora en un monto estimado de 50 millones de euros por el total del pase de Jiménez y, además, confirmó que las pláticas con Jorge Mendes, representante del jugador, van viento en popa.

OTROS HAN SONADO

Pero no es la única “novia” que le ha salido a Raúl en estos últimos meses. Equipos como el United, City y Chelsea, de la Premier League, suenan sobre un posible interés por el jugador mexicano que tanto les ha hecho daño, por lo que el dicho “si no puedes contra el enemigo, únetele” podría estar cerca de concretarse. Pero también en España ha sonado el nombre de Jiménez, en específico, en el Real Madrid, club del cual es aficionado desde su infancia.

“Me entero a través de las redes sociales que ya me pusieron en el Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal y cada día sale un equipo nuevo que me quiere, hay que estar tranquilo. Si se habla es porque estoy haciendo las cosas bien; me gustaría seguir en Inglaterra, estoy contento, adaptado, pero me gusta la idea”, expresó hace algunos días.

El Wolverhampton lo disfruta por ahora, pero eso muy pronto puede acabar. Falta esperar el regreso de la competición inglesa para que el lobo mexicano siga con su buen paso y se concrete su llegada a algún club de los más importantes de Europa.