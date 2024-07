En su primer torneo dentro de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, el jovencito salmantino, Jesús Ismael Martínez Miranda de 14 años de edad ha conseguido el título de goleo y campeonato del torneo Clausura 2024 con el equipo Valtierrilla, logros que dedica a su familia que desde siempre ha estado con él.





Jesús Martínez orgulloso de formar parte del equipo Valtierrilla FC.





Al respecto comenta, “es mi primer torneo que juego futbol once, anteriormente solo jugaba futbol siete con La Cruz, soy de la Colonia La Cruz, sin embargo, una señora llamada Luisa me invitó a jugar futbol once con el equipo Valtierrilla, estoy muy contento y agradecido de formar parte de este equipo, me integraron y me siento como en una familia junto a Valtierrilla (sic)”.

La mayoría de los goles de Jesús Martínez fueron a velocidad y encarando adversarios desde media cancha, en el primer partido que alineo no anotó, sin embargo, a partir del segundo comenzó a colaborar con goles, registrando un promedio de dos goles a tres por partido.

“Estoy muy contento por ambos logros, campeón en equipo e individual, estos logros se deben más que nada a mi familia que me ha apoyado en todo este torneo, este título es muy importante para mí y para todo Valtierrilla”, destacó Jesús Martínez.





A lo largo del Torneo Clausura 2024, Jesús Martínez, marcó 30 goles con el equipo Valtierrilla FC.





Gracias a su talento hace dos meses, Jesús Martínez, recibió invitación para jugar dentro de la liga local de Celaya con el equipo Tigres Celaya, además de participar en algunos otros torneos con dicha escuadra, “hace como un mes fuimos a jugar a Comonfort y allá quedamos subcampeones”.

Así también se dijo admirador del jugador Ronaldinho, “él ha sido mi inspiración desde niño, siempre jugaba en mi casa, ya después me jalaron a jugar futbol site en la Cruz y luego me viene a la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil y ahora ando también en la liga local de Celaya”.

Para terminar manifestó el deseo de llegar a jugar un día en la liga española con Barcelona, “es mi deseo desde que soy niño, jugar en Europa, en Barcelona porque ahí jugó Ronaldinho y él ha sido mi inspiración”.

A lo largo de 15 jornadas, Jesús Martínez registró 30 goles que le valieron para alzarse con el título de goleo, además de conseguir el campeonato del Torneo Clausura 2024 en calidad de invicto.