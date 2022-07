Jennifer Hermoso defendió su llegada a la Liga MX Femenil: No es una liga exótica

La experimentada futbolista Jennifer Hermoso apenas llegó a México, pero ya se enamoró del país y de las instalaciones del Pachuca, es por ello que de inmediato defendió su llegada a la Liga MX Femenil y aseguró que no es una liga exótica, como se comentó en medios de comunicación de su país.

«Claro que (México) algo tiene. La gente que no lo conoce, o no hablará bien o siempre dirán cosas que no son reales», expresó en charla con Fox Sports. «Haber disfrutado y ver las instalaciones que en pocos sitios he visto; esos comentarios que hicieron de que vengo a una liga exótica… si no conocen, no deben hablar del tema, yo estoy aquí para aportar mucho de lo que he aprendido».

La exBarcelona comentó que algunas compañeras en Europa le han pedido contarles cómo es México y su liga, por lo que no descarta que su llegada pueda hacer que otras grandes futbolistas vean la Liga MX como una alternativa importante para jugar.

«Que les fuera contando como iban las cosas aquí, espero que esto sea el abrir puertas a la liga mexicana, pienso que en cinco años ha recorrido muchísimo, puede ser mucho mejor, espero que con mi llegada se abran más puertas», dijo.

Cuestionada acerca de su llegada a Pachuca, reiteró que cuentan con instalaciones deportivas de primer nivel, además de que quiso asumir el reto y salir de su zona de confort.

«Mucha gente en España me preguntaba cómo había aceptado esta propuesta, la gente no es consciente de todo lo que tiene Pachuca, de unas instalaciones que no en todos los sitios las hay. He vivido muchas cosas en España, en Europa, en un equipo como el Barca y creo que la vida es de asumir retos, disfrutar otras experiencias que hoy puedo estar viviendo en este país, espero llegar aquí a seguir sumando y yo encantada de haber afrontado este reto que tiene mucha responsabilidad», explicó.

Acerca de cuándo será su debut con las Tuzas, mencionó que todavía no se ha recuperado de la rodilla, pero comenzará a trabajar al cien por ciento para estar lo más pronto posible en el terreno de juego.

«Espero que muy pronto, la rodilla va bien, es cierto que no podía entrenar tanto como me hubiera gustado, muchos cambios, muchas mudanzas, no he tenido tanto tiempo para poder recuperarme y estar pronto con mis compañeras», dijo.

Espera hacer una dupla letal con Charlyn Corral

Jennifer Hermoso y Charlyn Corral no pudieron coincidir en la Liga Iberdrola, aunque la futbolista española respeta y admira a la mexicana, al grado que pudieron dialogar. Este años seran compañeras y espera que puedan festejar varias dianas juntas.

«Las dos últimas pichichis de la liga española. No coincidí con ella y sí que pude hablar con ella, el día que me fui de España me alegré que fuera ella quien ganara el pichichi, espero que marquemos muchos goles», aseveró.

Acerca de sus metas a futuro dijo que no solo espera levantar la Liga MX Femenil, sino que también quiere volver a estar en su mejor nivel para disputar la Copa del Mundo con la ‘Furia Roja’.

«Era un objetivo jugar la Eurocopa y no pude. Porque me vaya a México o a otra parte del mundo esas metas no cambian, jugar un Mundial con España sigue siendo un sueño, llegar a un Mundial y poder disfrutarlo», cerró.

