Jahir Camacho contento por “lavar error” con atajada

Luego de salvar al equipo Transportes Salamanca de la derrota al enmendar error cometido con atajada realizada desde los once pasos que evita al equipo Irapuato La Ortiga retomar la ventaja en el partido de ida de la gran final de la edición 39 del Torneo de Los Soles, el guardameta salmantino Jahir Camacho aseguro que para el partido de vuelta tienen prohibido equivocarse, “el que menos se equivoque, será el que gané”.

En cuanto al partido de ida de la gran final comentó, “un partido muy cerrado, de muchas llegadas de nuestra parte, también desatenciones en zona defensiva que nos costó por ahí el primer gol de Irapuato La Ortiga, pero supimos recomponer, hubo algunos momentos del partido que no aprovechamos ser un jugador más en la cancha”.

El portero Jahir Camacho adivinó la trayectoria del balón y evito retomara ventaja Irapuato. Foto: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato









Este tipo de situaciones no se pueden permitir, allá saben que el que menos se equivoca es quien termina ganando los partidos, es lo que vamos a platicar durante la semana y practicar para corregir.

Jahir Camacho





Con respecto a la atajada que realiza en el segundo tiempo donde evita que el equipo Irapuato La Ortiga retome ventaja en el marcador comentó, “contento porque me saqué la espina, me toca lavar un error, me podría atribuir esa falta dentro del área que dio oportunidad al rival de volverse a poner al frente en el marcador, lo más importante fue que se detuvo y esto ayudó a sacar un punto de esta cancha pesada y tan importante como es el Estadio Sergio León Chávez”.





Para el partido de vuelta el que menos se equivoque será el ganador, asegura el portero Jahir Camacho. Foto: Jesús Gutiérrez | El Sol de Irapuato





En cuanto al rival que tienen dentro de esta final y a quien enfrentaron por tercera ocasión dentro del presente certamen señaló, “estuvimos al pendiente de ellos, han utilizado un cuadro diferente cada semana, tienen muchos elementos y esta vez no alinearon muchos a quienes enfrentamos durante la fase de grupos, así que para la vuelta podemos esperar cualquier cosa, no debemos confiarnos”.

Para terminar invitó a la afición salmantina para que el próximo lunes acuda en apoyo del equipo al Estadio Olímpico de la Sección 24 donde se jugará el partido de vuelta a partir de las 19 horas.