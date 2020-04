Ivonne Flores referente ofensivo del Irapuato Femenil

Con la finalidad de mantener la “pólvora encendida” y no perder ritmo a lo largo de la cuarentena extendida por el Covid -19, la jugadora salmantina Dulce Ivón Flores García entrena en casa de manera individual, además de seguir las recomendaciones de higiene y distancia.

La jovencita salmantina juega como delantera desde hace un año con el equipo Irapuato Femenil, escuadra con la cual ha conseguido un subcampeonato en torneo Clausura 2019 de la Liga de Fútbol Femenil del Bajío (LFFB) y un campeonato en Apertura 2019 de mencionado certamen.

Al respecto comenta, “desde febrero del 2019 formo parte del Club Irapuato Femenil, llegue al equipo gracias a la invitación realizada por integrantes del equipo, pertenecer a este Club representa compromiso y responsabilidad, ya que la liga es de buen nivel (zic)”.





Actualmente busca mantenerse ritmo y “olfato” goleador con entrenamientos en casa.





La jugadora salmantina ha participado en diversas ligas de Salamanca donde ha sido pentacampeona con Barcelona en los Campos Nuevos, además ha sido partido de equipos como Selección Salamanca, en copa Telmex con el equipo Irapuato y Salamanca; en LIMEFE con Salamanca, además ha obtenido el primer lugar con el equipo Valedores en la cancha Olé, dos veces campeona con Estudiantes en la cancha Gambeta, así como dos veces campeona con Barcelona – Salamanca con dos campeonatos y un subcampeonato en Valle de Santiago.

Dentro del torneo Clausura 2020 de la LFFB ha marcado cinco goles en cuatro partidos, misma que actualmente se encuentra suspendida por el Covid – 19.

La primera anotación de Ivonne Flores en el presente certamen la registró de penal en jornada inaugural donde a domicilio León les aboya corona con marcador de 3 goles a 1.

En la jornada 2 marca doblete tras jugadas prefabricadas donde el equipo Irapuato Femenil con marcador de 8 goles a 1 doblega de local al conjunto Petateras de Villagrán.

Dentro de la jornada 3 aprovecha oportunidad para definir en triunfo de 4 goles a 2 de las freseras ante Independiente La Piedad. Y en la jornada 4 aprovecha asistencia de Lilian “Lechu” Sandoval para cruzar al poste más lejano en triunfo de 5 goles a 2 registrado ante Deportivo Oro Querétaro, ambas victorias en calidad de visita.

Dulce Ivonne Flores empezó a practicar el futbol a la edad de los 7 años influenciada por la pasión futbolera de su familia e incluso e incluso a ida a prueba con el equipo Cruz Azul y León, ambos de la Liga MX Femenil.

Al respecto recuerda, “en Cruz Azul fue una de las mejores experiencias, es el equipo de mis amores, tuvimos una gran convivencia con todas las jugadoras y cuerpo técnico del Club, desafortunadamente no pude quedar por algunos problemas con mis estudios, y con León me fue bien, sin embargo, solo que en esa ocasión se enfocaron a elegir jugadoras que se desempeñan como defensas”.

Abundó, “le voy al Cruz Azul y admiró como jugador a Carles Puyol de Barcelona, lo considero como una persona con mucha garra y disciplina”.

Para terminar se describió, “me considero como una jugadora muy aguerrida, no doy ningún balón por perdido, me gusta defender la camiseta que porto, me gusta trabajar en conjunto con mis compañeras y tengo un carácter muy fuerte dentro del campo, nuestro objetivo es quedar campeonas e individualmente meter más goles, aunque por el momento con entrenamiento en casa para no perder el ritmo”.