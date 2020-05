Guindas se despiden de la temporada 2019–2020 de Tercera División Profesional

Como uno de los equipos más competitivos de la zona VIII se despide de la temporada 2019–2020 el equipo Salamanca FC de Tercera División Profesional al ser dada por finalizada la competencia, sin que se cuente con campeón de ascenso y descenso de la misma.





Al respecto, René Alejandro Granados Basave, presidente del equipo Salamanca FC manifestó, “definitivamente no es una noticia que nos agrade o cause alegría, contamos con un equipo competitivo, bien dirigido y clasificado a la liguilla, y aunque no nos causa satisfacción esta decisión, estuvo bien, la directiva del equipo Salamanca FC la apoya en vista a proteger y cuidar la salud y la vida de todos quienes formamos parte de la Tercera División”.

A ello agregó, “estamos en espera de más información, por el momento hay mucha interrogantes, sería muy prematuro reunirnos para planear una nueva temporada, por lo pronto se ha estado interactuando con jugadores y cuerpo técnico, dando ánimos e informando de las decisiones que se han ido tomando (zic)”.

Entre los aspectos que han trascendido para lo que será la próxima temporada y sobre la cual no se tiene programada alguna fecha de inicio es que los jugadores en límite de edad puedan seguir jugando a lo que el directivo del Salamanca FC comentó, “esperamos se mantengan los mayores, ellos se perdieron media temporada, liguilla y posibilidad de ser observados por equipos de otras divisiones”.





Así también comento que una vez las condiciones sanitarias sean favorables y se tengan más elementos por informar buscaran tener una actividad de cierre de temporada con jugadores y cuerpo técnico del equipo Salamanca FC.

Enfatizó, “se les está invitando a que no pierdan el ánimo o no decaiga, sabemos lo difícil que resulta para todos no poder realizar las actividades como regularmente se venían haciendo, esperamos todo esto sea solo una situación temporal, y pronto podamos regresas a las canchas como a las actividades que más nos gusta realizar, las recomendaciones son las generales, evitar salir de casa si no es necesario y en caso de salir solo sea por cuestiones primordiales y bajo todas las atenciones que esto amerita”.

Por otro lado descartó la salida de la ciudad de esta franquicia, “se tiene un proyecto de expansión con gente de Hidalgo, esto nos compromete más, estamos pensando en llevar una franquicia de tercera división para allá, la gente está muy motivada al igual que las autoridades municipales, pero que quede claro, el equipo Salamanca FC no sale de la ciudad, se mantiene aquí, aunque esperamos más entusiasmo y apoyo de la afición, para que prevalezca esa certeza”.

Para terminar comentó, “en breve a través de la página oficial del equipo arrancará una campaña de boteo electrónico para solventar últimos compromisos que se tienen como club, la situación por la cual se atraviesa en materia sanitaria nos impide salir a las calles, de ahí por lo cual vamos a recurrir a esta modalidad”.