Goleador salmantino estuvo a punto de quedarse sin equipo profesional

Luego de marcar ocho goles en el Torneo Clausura 2021 con Gavilanes de Matamoros en Liga Premier Serie “A” y con ello rebasar la cuota de cincuenta anotaciones como jugadora profesional, el goleador salmantino, Abraham Isaac Vázquez Guerra “El Chabelo”, estuvo a punto de quedarse sin equipo por lesión que tuvo previo al inicio de la liguilla que hace unos meses atrás no pudo jugar, ahora con Cafetaleros de Chiapas anota su primer gol de la temporada y es súper líder en Liga Premier Serie “A” de México.

Al respecto Abraham “Chabelo” Vázquez comenta, “me ha tocado anotar en esta ocasión gracias a Dios, me siento muy contento ya que venía de una lesión que por momento pensé me quedaría sin equipo; esta anotación me llena de confianza y alegría de que supere la lesión y estoy haciendo las cosas bien (zic)”.

En Abril del presente año, Abraham “Chabelo” Vázquez en entrenamiento previo al juego de ida de los cuartos de final de la Liga Premier Serie “A” sufre lesión del quinto metarsiano que lo margino de la liguilla.

Al respecto recuerda, “fue lamentable no haber podido estar en la liguilla cuando más lo necesitaba el equipo, mis ex compañeros dieron su mayor esfuerzo, sin embargo, el objetivo no se cumplió”.

Por varios meses estuvo enfocado en su recuperación, lapso en el cual emprendió un proyecto de acondicionamiento físico en su natal Salamanca.





El goleador salmantino tiene como entrenador a conocido de la afición salmantina, Miguel Angel Casanova.





La oportunidad de seguir jugando futbol profesional se le presentó con Cafetaleros de Chiapas, Club al cual llega gracias a un compañero y un directivo del Club que se pusieron en contacto con él.

Ahora con el equipo Cafetaleros de Chiapas marco su primer gol del certamen y marcha como súper líder, “gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien, todos estamos concentrados en el objetivo y bueno los resultados se están viendo en el torneo”.

La primera anotación del goleador salmantino con Cafetaleros de Chiapas la registró en la reciente jornada cuatro ante Inter Querétaro.

En la recta final del partido, el jugador salmantino, fue el encargado de sellar el triunfo de dos goles a cero en favor de los Cafetaleros de Chiapas, una jugada donde Jesús Vargas, presiona y obliga al error del portero para después meter diagonal que aprovecha para empujar el balón al fondo del marco.

Este ha sido el segundo partido del jugador salmantino con su nuevo equipo luego de alinear 69 minutos de titular en jornada tres.

En su pasado reciente, jugó en Liga de Expansión, ahí alineó en partidos de Copa MX, poniendo asistencia de gol en juego contra las Chivas.

En este sentido, el jugador salmantino señala, “es un gusto tener y conocer al profesor Casanova, es muy buena persona y como jugador le dio muchas alegrías a mi querido Salamanca”.