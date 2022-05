Gol de futbolista salmantino en liguilla TDP es elogiado por Jared Borgetti

El ex goleador de la Selección Nacional de México, Jared Borgetti, elogió anotación del futbolista salmantino, Carlos Sebastián Muñoz Silva, quien además con su doblete otorgó a su equipo el boleto a los octavos de final de la Tercera División Profesional (TDP).

En su perfil personal, el máximo goleador histórico del Club Santos Laguna con 205 goles y actual asesor deportivo del Atlético Leones FC, comentó, “Bien jugado y ganado chavos @atléticoleonesfc a seguir preparándose para seguir en la liguilla. Gran gol aquí de Carlos Muñoz. A preparar lo que viene @victor-rey-morales Felicidades a todos!! #PesoAlcantar.

Luego de su pasó por el equipo Sub 20 del Club León, el jugador salmantino regresó al equipo Atlético Leones TDP.

El futbolista salmantino, Carlos Muñoz, con su doblete registró una participación de ensueño en el partido de vuelta de los 16avos de final entre el equipo Atlético Leones y Catedráticos Elite FC.

La escuadra melenuda llegó en desventaja al partido de vuelta en la Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez, luego de caer uno a cero en el juego de ida celebrado en la Unidad Deportiva Etzatlán, Jalisco.

Para mantenerse con vida en la liguilla, el equipo leones requería del triunfo y lo consiguió en los botines del futbolista salmantino Carlos Muñoz, ex elemento del Club Correcaminos U.A.T. de la Liga de Expansión o Desarrollo, ex integrante del Club Atlas Sub 15 y Sub 17, ex jugador de la categoría Sub 20 del Club León y el extinto Salamanca FC TDP.

El equipo leones abrió el marcador al minuto 21 por cortesía de Carlos Muñoz, aprovecha un rechace para prender la de gajos de bote pronto, golazo que deja sin oportunidad al guardameta visitante.

Antes de irse al descanso, el equipo Atlético Leones, incrementa la ventaja a su favor y da voltereta al marcador global en jugada individual de Carlos Muñoz por sector de la izquierda, controla el esférico, sobre la marcha deja sembrados a dos defensores con memorables dribles e inmediatamente después saca un disparo a primer poste para el gol que terminó por definir el boleto a la siguiente ronda.

Carlos Muñoz se encuentra viviendo su tercera etapa con Atlético Leones F. C que lo llevó al Club Correcaminos donde debutó en Liga de Ascenso, previo a ello marcó nueve goles en la temporada 2020 de la TDP, posteriormente regresa al cuadro melenudo con quien marca siete goles, uno de ellos en liguilla.

Gracias a ello pasó a formar parte del equipo Sub – 20 del Club León con quien jugó el torneo Apertura 2021, al término del mismo regresa al equipo Atlético Leones F. C con quien se encuentra disputando su tercera liguilla en TDP, segunda con este equipo, mientras que hace unos años lo hizo con el equipo de su ciudad, el extinto Salamanca FC.