“Es complicado no tener un lugar específico donde entrenar”: Andrés Garza

Con la consigna de poner al equipo Petroleros Salamanca C FC al corriente en materia de preparación y terminar de observar a los jugadores, sobre todo menores, para definir quiénes podrían formar parte del plantel de futbol profesional de la ciudad, el entrenador Andrés Garza trabaja a marchas forzadas de cara al arranque del Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A.

Luego de tener su primer partido de preparación de la segunda etapa de pretemporada realizada por el equipo Petroleros Salamanca C FC, señaló: “Todavía no estamos en la etapa de hacer juegos, pero quisimos aprovechar la oportunidad para terminar de ver a los chavos que están aprueba y ver si realmente pueden competir en esta categoría o todavía no. Quisimos aprovechar este juego primordialmente para eso y después para ir conjuntando el equipo en cuanto a lo táctico, en las formación que vamos a utilizar y ese tipo de cosas, sirve mucho para darte cuenta que si tienes que corregir algo o agregar algo, entonces como te digo todavía no estamos en la etapa de hacer partidos, pero hoy quisimos aprovechar esta oportunidad para eso”.

A cuenta gotas avanza la pretemporada del equipo Petroleros Salamanca C FC, no tienen un lugar fijo donde entrenar.

A ello, agregó: “Estamos avanzando, pero es complicado el hecho de no tener un lugar específico dónde trabajar, es complicado, tenemos que adaptarnos a las circunstancias y estamos en eso aprovechado todos los espacios que nos brindan para poder ponernos al corriente en cuanto a ese atraso de entrenamiento que tenemos, pero esperemos que ya para el comienzo de torneo podamos estar al cien”.

Para terminar, reiteró: “En este tipo de partidos y en esta oportunidad que se nos brinda, es terminar de ver a los jugadores que estamos viendo, sobre todo a los chicos que son menores, elegir a lo que realmente están capacitados para estar en esta categoría”.

Cabe mencionar el equipo Petroleros Salamanca C FC, de Liga Premier Serie A, de cara a la nueva temporada ha estado entrenando en canchitas de futbol uruguayo, unidad deportiva y una vez a la semana en el estadio Molinito.

Y es que el equipo Petroleros de Salamanca C FC no ha vuelto a pisar el césped del estadio Olímpico de la Sección 24 desde aquél partido de reclasificación de la temporada anterior donde gracias a la anotación de Iván Alvarado superó por la mínima diferencia de un gol por cero a Deportivo Venados que a la postre remontó el marcador global en el juego de vuelta, dejando eliminados al cuadro de la capital petrolera del bajío en su temporada de regreso al futbol profesional.