Eligen talento local para ser parte del equipo Petroleros Salamanca C FC

Un total de nueve jugadores de la localidad han sido elegidos para formar parte de la nueva etapa del equipo Petroleros Salamanca C FC, este día tendrá partido de presentación y último de preparación de cara al inicio de la Temporada 2023-2024 de Liga Premier Serie A.

De acuerdo a la página oficial del equipo Petroleros Salamanca C FC, el talento local elegido para la Temporada 2023-2024 lo encabeza el volante, Julio Iván Alvarado Hernández (Iván), hermano del seleccionado nacional e integrante del Club Deportivo Guadalajara, Roberto “Piojo” Alvarado.

Esta tarde en el Estadio Olímpico de la Sección 24 será presentado la totalidad del plantel del equipo Petroleros Salamanca C FC.

Así también se encuentran entre los elegidos el portero, Oscar Azael Mata Moreno (Azael); el defensa por izquierda, Roberto Charbel García Torres (Charbel); el lateral, Juan Alexi Topete Tirado (Topete); el contención, José Andrés Garza Calleja (Motón); el contención, Kevin Uriel Rodríguez Alcántara (Kevin Jr); el contención, Jaime Castro Sierra (Jimmy); el volante Julio Iván Alvarado Hernández (Iván); el centro delantero, Juan Antonio Rodríguez Alcántara (Tony); y el centro delantero, David Octavio García Bautista (David).

El equipo Petroleros Salamanca C FC, ha cerrado pretemporada, este día a partir de las cuatro de la tarde tendrá partido de presentación en el Estadio Olímpico de la Sección 24 ante el conjunto Lobos ULMX de Celaya.

Dentro de este marco será dada a conocer la totalidad de la plantilla de jugadores que llenaron el ojo al estratega Víctor Saavedra y su auxiliar técnico Andrés Garza.

Así también la directiva presentará el jersey que utilizará el equipo Petroleros de Salamanca C FC en juegos de local y visitante, así como el uniforme de juego alternativo.

Los dirigidos por Víctor Saavedra, se encuentran ansiosos por iniciar esta nueva etapa del equipo Petroleros Salamanca C FC dentro de la historia del futbol profesional de la Liga Premier Serie A, aunque previo a ello aún tendrán como sinodal esta tarde al equipo Lobos ULMX de Celaya.

A lo largo de la pretemporada el equipo Petroleros Salamanca C FC registró saldo favorable al no perder un solo partido el primer equipo, dos empates y cuatros victorias, dos de ellas ante equipos Sub 23 de la Liga MX.

De acuerdo a lo informado por la directiva todos los niños menores de 12 años tendrán acceso gratuito al estadio, y el costo de la entrada general será de 50 pesos.

Las taquillas estarán abiertas a partir de las 10 de la mañana y el acceso al estadio se podrá realizar a partir de las dos de la tarde.