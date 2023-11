“El grupo está apretado, no podemos dejar ir más puntos”, Moisés “Racing” Carrera

El ex canterano del Club León y campeón de goleo en Tercera División Profesional con Atlético Leonés, Luis Moisés Carrera Vera “Racing”, busca su primera Sol de Oro y defensa del título con el equipo Constructora MLC/JCHA, por lo pronto ha marcado dos de los cuatros goles registrados hasta el momento por el vigente campeón dentro de la edición 42 del Torneo de Los Soles.





Moy “Racing” Carrera ha comenzado a destacar a la ofensiva con el equipo Constructora MLC/JCHA, campeón defensor del Torneo de Los Soles.





En jornada tres del Torneo de Los Soles, Moy “Racing” Carrera marcó su segundo gol dentro del presente certamen ante el subcampeón Egoplástica San Lorenzo Cadereyta, lo hizo en base a riñones al ir y pelear dentro del área grande un balón inicialmente recuperado en zona de media cancha y a la postre bien tocado por el campeón defensor hasta aparecer el ex canterano del Club León para firmar la anotación.

Al dar sus impresiones sobre el partido comentó, “son los equipos que estuvieron en la final del torneo pasado, sabíamos que el equipo se equivocara más iba a perder, el resultado nos sabe un poquito a derrota por ser un empate aquí en casa, pero el torneo es joven y le vamos a seguir metiendo”.

Te Puede Interesar: Deportes Transportes Salamanca rescata empate ante Oro La Piedad Querétaro

En relación al gol que anotó señaló, “afortunadamente hoy me toca marcar, hoy (lunes) nos quedamos con un puntito que sumamos, esperamos no seguir dejando escapar puntos por que el grupo está apretado”.

A ello agregó, “me siento un poco más cómodo, me constaron los dos primeros partidos, sin embargo, poco a poco me he ido acoplando, hay mucha calidad en todas las líneas, ahora a seguirle metiendo para alcanzar nuestro mejor nivel (sic)”.

Con el Club León, el habilidoso jugador Moy “Racing” Carrera, tuvo la oportunidad de debutar en Liga MX, además de realizar pretemporada con el primer equipo, una vez fuera del ámbito profesional ha estado compitiendo en diversos torneos desarrollados en los Estados Unidos, quedando más de alguna ocasión campeón.

De igual manera se le ha visto jugar en diversos torneos de México e incluso en la Liga Salmantina de Futbol, juega como extremo izquierdo y se ha caracterizado por ser un jugador hábil, atrevido, con pase de gol y definidor.

Por lo pronto en la nueva encomienda deportiva que tiene ya marcó su segundo gol, el primero lo hizo ante San Miguelense a pase de César “La Chiva” Vallejo, ahora en base a riñones e intensa batalla por el balón dentro del área grande marca su segundo gol de la edición 42 del Torneo de Los Soles.





Luego de tres jornadas así marcha el grupo IV





Luego de tres jornadas disputadas, el grupo cuatro marcha con el subcampeón de la edición anterior como líder e invicto con siete puntos, el campeón defensor Constructora MLC/JCHA en el subliderato con cinco puntos, en tercer lugar con menos cantidad de goles a favor Juvenil Irapuato San Martín con cinco unidades, en cuarto lugar Sanmiguelense con cuatro puntos, en quinto sitio Selección Huanímaro con tres puntos y en sexto peldaño Deportivo Joyas Querétaro sin puntos.





En jornada uno ante San Miguelense se estrenó dentro del Torneo de Los Soles como goleador del equipo Constructora MLC/JCHA.





Resultados jornada tres del grupo IV





En la jornada tres del grupo IV el equipo Constructora MLC/JCHA empata aun gol con San Lorenzo Cadereyta, Huanímaro golea seis por cero a Joyas Querétaro y en vibrante partido repleto de goles Juvenil Irapuato San Martín Democracia Sindical Acondaire empata a tres goles con Sanmiguelense.