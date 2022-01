El goleador Ernesto Sosa disputará su segunda liguilla en Los Soles

En referente ofensivo dentro de la edición 40 de aniversario del Torneo de Los Soles se ha convertido Ernesto Baltazar Sosa Arredondo con el equipo Loma de Flores, escuadra clasificada en su temporada de debut a la fiesta grande del torneo de futbol amateur más prestigioso del centro del país.





Con el equipo Sub 20 del Club Cruz Azul quedó campeón de goleo.





Al respecto, Ernesto Sosa, delantero del equipo Loma de Flores comenta, “llegamos en buena forma para la liguilla, la realidad cerramos bastante bien el torneo y contra un muy buen rival como lo es Constructora, ganar ese partido fue clave para darnos más motivación, fortaleza mental y unión de grupo”.

A ello agrega, “estamos tranquilos y muy confiados sin exceso para poder afrontar la siguiente etapa que a final de cuentas es otro torneo que se juega de otra forma, se juega a muerte”.

Con respecto a la racha de goles anotados con el equipo Loma de Flores seis anotaciones en los últimos cinco partidos para un total de siete en el presente certamen señala, “se han dado las cosas, realmente se ha venido trabajando muy bien en la semana, hago actividad deportiva durante la semana que al final me ayuda para poder afrontar un partido y llegar con el mejor rendimiento posible, obviamente voy acompañado de mis compañeros que mucho tienen que ver en que pueda tener yo las oportunidades para poder hacer gol y que se hayan dado y sea contundente en cada opción de gol que tenga”.





Un momento significativo en su carrera como profesional fue festejar con su papá gol anotado con Irapuato.





En cuanto a la clave que ha llevado al equipo Loma de Flores a clasificar a la liguilla en su temporada de debut dentro de los Soles externa, “la clave ha sido la unión del grupo, la verdad el equipo es bastante unido, estamos muy comprometidos todos, tanto directiva y jugadores creo vamos por el mismo camino y objetivo, estamos todos arriba del barco y eso tal cual fortalece al equipo, agregando que todos los jugadores son de experiencia, muchos de nosotros ya tuvimos participación en ámbito profesional, ascenso, segunda división e incluso primera división, eso da un plus al grupo”.

Al hablar sobre sus participaciones dentro del Torneo de Los Soles comparte, “ya he tenido varias intervenciones, realmente han sido pocas, porque no se daban los tiempos, regresaba a entrenar en el tema profesional y se daban pocos partidos de poder participar, pero alguna vez en algún año que estuve inactivo profesionalmente me tocó jugar con Nativitas en aquel entonces y me tocó llegar hasta semifinal (zic)”.





Tuvo oportunidad de representar a México en categorías menores de selección nacional.





La trayectoria de Ernesto Sosa como jugador profesional inició a los 14 años de edad en el Club Necaxa, jugando en tercera división, de ahí pasó a Chivas Rayadas del Guadalajara, donde estuvo participando en tercera y segunda división, posteriormente estuvo en Toluca sub 17 y sub 20, para un año, siendo en ese lapso donde participó completamente dentro del Torneo de los Soles con Nativitas, regresó profesionalmente con Cruz Azul, registrando actividad en Sub 20 donde fue campeón de goleo, también estuvo con el primer equipo, lamentablemente en esa etapa sufrió ruptura de ligamento cruzado y meniscos, de ahí por lo cual estuvo parado un año.

Así también formó parte del equipo Orizaba y UAEM de Segunda y Liga de Ascenso, de ahí pasó a Celaya sin lograr tener participación en Liga de Ascenso, después llegó al equipo Irapuato de Segunda División donde jugó tres finales de ascenso, de ahí pasó a La Piedad de Segunda División donde jugó una final de ascenso y terminó hace poco su carrera profesional con Gavilanes de Matamoros donde no le fue nada bien.





Formó parte de las fuerzas básicas del Club Guadalajara.





Un momento importante dentro de su trayectoria profesional fue el día que jugó por primera vez con el equipo de su ciudad, el equipo Irapuato, “tengo muchos goles como profesional, uno en especial fue en mi primer partido con la camiseta del Irapuato, tuve la enorme fortuna que mi papá fuera el entrenador en el equipo de segunda división, mi primer juego en el estadio Sergio León Chávez fue contra la UDG, no había tenido la oportunidad de jugar en mi tierra, con mi gente y estadio, entonces ese día metí el cuarto gol, fue un golazo, lo primero que pensé fue ir a festejar con mi papá y darle la gracias por confiar en mí, ha sido ese el gol más significativo de mi carrera”.

Ernesto Sosa también tuvo oportunidad en su momento de representar a México con Selección Nacional de México Sub 15 -17 y 18.

Su gusto por el futbol viene de familia, en específico de su padre Ernesto Sosa Valadez, con enorme recorrido en el futbol profesional como director técnico y visor.





Con el equipo Loma de Flores se encuentra clasificado a la liguilla del Torneo de Los Soles.





Ahora está de regreso en su ciudad natal y trabajando de nueva en futbol amateur, “están saliendo muy bien las cosas con Loma de Flores, vamos con todo en la liguilla, saludos y bendiciones para toda la gente del bajío y arriba Loma de Flores”.