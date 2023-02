El colombiano “Vladi” Hurtado sacó su mejor zurda ante Yosgart Gutiérrez

“Yosgart Gutiérrez es un gran amigo, un jugador que admiro mucho, se dio la oportunidad de anotarle a él, lo conozco desde el Torneo del Aguacate, es muy buena persona y mis respetos siempre tendrá; estoy muy feliz y contento de poder sumar, más si es con anotaciones, esto da confianza, ahora vamos por el pase a la final”, externó el colombiano Vladimir “Vladi” Hurtado.

El colombiano Vladimir Hurtado a marcado dos goles en la presente edición del Torneo de Los Soles.

En el partido de vuelta de los cuartos de final, el jugador colombiano marcó su primer gol dentro de una liguilla del torneo de Los Soles y segundo en su cuenta personal dentro del presente certamen, lo hizo nada más y nada menos ante el ex guardameta del Club Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez.

Enfatizó, “ha sido un gol maravilloso, aparte de recuperar, defender y atacar, se me dio anotar, a veces sale y a veces no, pero te puedo decir que en el momento tenía la mente en blanco, estaba esperando que mis compañeros cabecearan a gol, pero lo importante y primero que tenía pendiente era si el balón pasaba por donde estaba debía terminar la jugada para evitar cualquier posibilidad de contragolpe porque todos mis compañeros estaban atacando, entonces se da la oportunidad que cuando el balón es cabeceado por uno de los rivales sale proyectado hacia donde estoy, entonces dije está es la oportunidad, gracias a Dios controlo y dejo el balón para la izquierda, en estos casos me gusta sacar más esa pierna que la derecha, aunque soy derecho, sin embargo, a esa distancia y de media volea siempre la agarro mejor con la izquierda, y así fue (sic)”.

Vladimir Hurtado listo para jugar el primer partido de la serie semifinal del Torneo de Los Soles.

El Colombiano Vladimir Hurtado se encuentra disputando su segunda edición del Torneo de los Soles, en la anterior metió un gol y llegó hasta octavos de final, “esta es mi segunda oportunidad de jugar Soles con Transportes Salamanca, en la anterior quedamos eliminados muy pronto en liguilla, me pegó duró, fue un bajón muy grande para mí porque estaba jugando como refuerzo, lastimosamente no se logró el objetivo y nos eliminaron muy rápido, ahora ya estamos aun paso de la final, no nos vamos a confiar, vamos hacer las cosas mejor, ya anhelábamos esta oportunidad, esperemos tener el gusto y honor de eliminar al quipo contrario, será una serie difícil e importante para ambos, siempre es lindo jugar contra equipos y jugadores importantes, será una gran semifinal”.

Para terminar señaló, “vamos paso a paso, esperamos llegar a la final por lo pronto tendremos el juego de ida de la semifinal, será un partido fuerte, muy técnico y aguerrido, nos conocen y los conocemos, nuestro objetivo inmediato es pasar esta ronda, sería una linda revancha, ya que este equipo nos ganó la final dentro de la Liga Salmantina”.