Eder Pacheco y Chapulineros Leyendas se van contentos de Los Soles

El jugador ex profesional Eder Pacheco, autor de dos goles de remate de cabeza con el cual Chapulineros Leyendas FC en igual número de ocasiones tuvo la ventaja en el partido de vuelta de los cuartos de final de la edición 39 del Torneo de Los Soles aseguró que el equipo Transportes Salamanca llegará muy lejos dentro de esta edición.

El jugador ex profesional brasileño naturalizado mexicano que jugó para diversos equipos de Primera División y Liga de Ascenso comentó, “nos vamos con mal sabor de boca por la forma en que nos vamos, en penales; en cierta forma me voy contento, ahorita estuvimos hablando en el vestidor, se formó un equipo así de amigos, ex compañeros, primero para cascarear en León, después ya fue creciendo y creciendo, creo se armó un gran equipo, un gran grupo, y lo que hablábamos, toda la genta creo se va contenta por los partidos que jugamos, lo disfrutaron mucho al igual que nosotros; en los penales, lo de siempre, no la metimos cuando tuvimos el gane, y ni modo; nos vamos contentos por el grupo que se formó, el torneo muy padre, nos gustó mucho, hay muy buen nivel, espero este grupo que se armó no se quede aquí”.





Con dos anotaciones de Eder Pacheco Chapulineros Leyendas en dos ocasiones tuvo el marcador a su favor, sin embargo, en tanda de penales quedaron eliminados. Foto: Carlos Cisneros | El Sol de Salamanca





Al hablar sobre el equipo Transportes Salamanca señaló, “el rival ha sido un muy buen equipo, hizo valer por momentos ser local, ahora sí que con excelentes jugadores, van a llegar muy lejos en este torneo”.

Sobre el escenario que encontraron como jugadores ex profesionales con un inmueble totalmente repleto de aficionados externó, “así esperábamos ver el estadio, ellos llevaron mucha gente allá a Lagos, eran visita, también va mucha gente va a ver al equipo leyendas, si esperábamos se llenara”.

Para terminar envió un saludo a toda la afición del equipo Chapulineros Leyendas y a toda la gente que acudió a ver el partido, “fue un gran espectáculo, espero se hayan ido contentos”.