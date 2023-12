Dejan atrás pasado con Transportes Salamanca, ahora buscan Sol de Oro con Valle FC/San Francisco

Los ex campeones del Torneo de los Soles y ahora integrantes del equipo Valle FC/San Francisco, Juan Esteban Delgado Acosta “El Natas” y Sergio José Martínez Durán “El Jamón” han dejado atrás su pasado con Transportes Salamanca y ahora se deben a Valle FC/San Francisco, escuadra que luego de ir perdiendo dos goles a cero, remonta el marcador y margina de la liguilla al conjunto Transportes Salamanca.

Aplauden esfuerzo de compañeros para levantarse del dos a cero

En relación al boleto obtenido a la fiesta grande de la edición 42 del Torneo de los Soles, Juan Esteban Delgado “El Natas” comentó, “muy feliz y contento, la verdad por esfuerzo primero que nada de todos mis compañeros, sabíamos que nos jugábamos la vida aquí, ya no había mañana, si perdíamos aquí nos despedíamos del torneo y creo que la clave ha sido no bajar los brazos, de ir perdiendo dos a cero, de seguir corriendo y metiendo, ahí está la recompensa, se nos dio el resultado y gracias a Dios y al esfuerzo de nosotros estamos en liguilla”.

Te recomendamos: Sergio “Jamón” Martínez, un experto en las liguillas del Torneo de Los Soles

A ello agregó, “luego de estar abajo dos goles a cero en el marcador con gol de vestidor, logramos reaccionar, nosotros estábamos saltando a la cancha pensando en ir, competir y atacar cuando nos cae el segundo gol, y obviamente si da para abajo, pero con el pasar de los minutos una vez más fuimos agarrando futbol, agarrando la pelota, comenzamos atacar, sabíamos que si nos echamos para atrás ellos nos golean, gracias a Dios se nos dio el resultado a nosotros”.

Los goles a favor de Valle FC fueron envión, les dio para ir hacia arriba

En cuanto a la reacción mostrada por Valle FC San Francisco con un dos a cero en contra “El Natas” externó, “a menos de cinco minutos de vernos abajo dos por cero en el marcador, logramos meternos una vez más en el juego, nuestro primero gol fue un envión anímico que nos dio para ir hacia arriba y desde ahí para adelante, el segundo gol fue un plus y para el Transportes un valde de agua fría”.

Para el jugador salmantino Natas Delgado, la apuesta por la juventud de Valle de Santiago ha sido importante para el equipo Valle FC/San Francisco.

Con el marcador empatado a dos goles y la moneda en el aire para conocer cual de los dos equipos avanzaba a la liguilla el equipo Valle FC/San Francisco sin nada que perder y mucho que ganar arriesgó, “nosotros seguimos atacando, no teníamos nada que perder, si nos hacían otro, nos mataban e igual sino atacábamos y metíamos otro quedábamos fuera, el empate de nada servía, seguimos, seguimos y seguimos y para acabarse cae un rebote en el tiro de esquina que la agarra kike y la mete”.

Con el festejo sacaron todo el nervio y ahora están listos para la liguilla

Una vez terminado el partido vino el festejo acompañado de abrazos, felicitaciones y arengas, nadie lo podía creer, Valle FC/San Francisco había venido de atrás en territorio ajeno a cobrar revancha “El Natas” recordó, “off con el festejo sacamos el nervio, a aparte que yo soy de aquí, la edición anterior a ellos les había tocado echarnos en octavos de final, Bendito Dios que el futbol da revanchas y ahora nos toca echarlos a ellos”.

Un triunfo con sabor a revancha para Natas Delgado fue el registrado por Valle FC/San Francisco ante Transportes Salamanca.

En cuanto a las expectativas del equipo de cara a la liguilla vaticinó, “se ha logrado un primer objetivo, la verdad nos tocó un grupo muy difícil y muy cerrado, con equipos complicados, siento que cerramos muy bien y estamos para competirle al rival que sea”, destacó el jugador salmantino.

Enfatizó, “a pesar que nos faltó gente, tenemos muchas oportunidades con dos o tres chavos que le entraron y lo hicieron bien, ahora afrontar la liguilla como se debe y seguir paso a pasito ahí”.

La juventud de Valle de Santiago está respondiendo sobre la cancha

En relación a la presente edición donde el equipo Valle FC/San Francisco ha prescindido de referentes con recorrido dentro del futbol profesional como se apostó el torneo anterior con jugadores como el ex integrantes del Club Pumas, Javier Cortés , entre otros opinó, “tú los vez y te da para arriba jugar con ellos, sin embargo, la edición anterior no se les daba mucha oportunidad a los chavos de Valle, en esta ocasión no vienen jugadores de etiqueta, sin embargo, los jóvenes de Valle lo está haciendo muy bien, estamos a gusto con toda esta gente que está jugando, me quedo con eso”.

Para terminar “El Natas” comentó, “en la semana se estuvo hablando mucho, nos decían que íbamos a salir goleados, nosotros dijimos está bien, de todas maneras nos vamos a presentar y a tratar de competir, aquí es donde se demuestra y no allá en la calle, ni en las cámaras o redes sociales, aquí es y ahí está el resultado”.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al termino de la entrevista, El Natas, envió un saludo a toda la gente de Valle de Santiago que les vino apoyar, así como a toda su familia, además de sentirse agradecido con Dios por aun encontrarse teniendo la oportunidad de seguir disfrutando del futbol.