CIS FC Salamanca entre sus filas con Top del Futbol Mundial

El ecuatoriano Gabriel Achillier, ex jugador del Club Morelia y seleccionado nacional de su país, ha llegado como flamante refuerzo del equipo CIS FC Salamanca que se está preparando para la edición 40 del Torneo de Los Soles.





Al respecto, el jugador ex profesional y ex seleccionado nacional sub 20, Lupe Garza, entrenador del equipo CIS FC Salamanca comenta, “estamos muy contentos por la incorporación de Gabriel, es un defensa top del futbol mundial, es seleccionado nacional de su país con una trayectoria espectacular”.

A ello agrega, “la idea es que pueda jugar con el equipo dentro del Torneo de Los Soles ya que por el momento no tiene equipo, aunque también tenemos presente que en cualquier momento lo puede tener, porque aún no busca retirarse, pero el CIS y Salamanca siempre será su casa (zis)”.

La presencia del ecuatoriano recientemente llamó la atención en partido entre el equipo CIS FC Salamanca y Atlético San Miguel, subcampeón y tercer lugar respectivamente de las ediciones 38 y 39 del Torneo de Los Soles.

Un enfrentamiento amistoso celebrado en la ciudad de Salamanca, donde el equipo CIS FC Salamanca en calidad de anfitrión derrota con marcador de 2 goles a 0 al conjunto Atlético San Miguel.





La directiva de ambos equipos, pactaron una serie de dos enfrentamientos a ida y vuelta, de ahí por lo cual ahora CIS FC Salamanca pagará la visita. Todo ello rumbo a la edición 40 del Torneo de Los Soles.

El equipo CIS FC Salamanca actualmente participa en la Liga de Fútbol 7 Bajío en Celaya con la idea de ir formando un grupo basto y en mira para el Torneo de Los Soles.

Al respecto Lupe Garza señala, “el futbol 7 es totalmente diferente, pero queremos ya tener de apoco esa familia que estamos buscando. Y estamos compitiendo ante equipos que tienen alto nivel, ya que entrenan y eso es un plus que siempre te dará como futbolista y como equipo”.

Para terminar subrayó, “tenemos muy avanzado la conformación del equipo para el Torneo de Los Soles, estamos buscando 3 o 4 jugadores más para ya cerrar el plantel, alguno por ahí de renombre así como Gabriel, que aún no daremos a conocer pero que se está cocinando bien, solo te puedo decir que es Delantero”.