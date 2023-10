Carlos Ibáñez regresa en busca de nuevo título de goleo en Los Soles

León, Gto.- Revulsivo en el campo y goleador innato, el delantero Carlos Ibáñez reaparece en el Torneo de Los Soles, certamen en el debutó de buena manera tras marcar en el triunfo de Patriotas Manuel Doblado en la primera jornada.

Originario de Medellín, el atacante de 32 años fue genio y figura de la edición 2022-2023 en la que hizo historia como campeón de goleo con la escuadra de Pescadería Vicky Mariscos Manuelito. Ahora en el XLII Torneo de Los Soles, Ibarra regresa en busca de un nuevo galardón ya sea individual o colectivo.

"Por la gracia de Dios estoy de vuelta, es un gran orgullo para mí volver a este torneo que me ha dado la oportunidad de demostrar mi talento, me ha abierto las puertas a otros torneos, ha jugar con otros equipos. Es una gran satisfacción que me digan campeón de goleo de Los Soles, me enciende el corazón y hace que crezca mi compromiso con el equipo para aportar, buscar que el equipo gane y también buscar otro campeonato”, resaltó Carlos Ibáñez para El Sol de León.

En esta nueva aventura, el futbolista sudamericano se mantiene en Manuel Doblado con el nuevo equipo llamado Patriotas, el cual debutó con el pie derecho tras golear 5-1 a Selección Silao COMUDE, partido en el que Ibáñez marcó el segundo tanto.

“Es una bendición muy grande que hayan vuelto a confiar en mí, se nos dio el triunfo contundente en la primera semana y a mí me tocó anotar un gol, ese es el objetivo principal del equipo, ayudarle a sumar puntos. Todos estamos jalando parejo por el objetivo de ganar. Si me toca a mi hacer goles lo haré por el equipo”, añadió el goleador.

Sobre las aspiraciones de la escuadra dobladense resaltó: “Venimos a jugarle al que sea, a cualquiera que se nos ponga delante, con Dios y unidos en el equipo venceremos. Claro que hay equipos fuertes, que se arman duro, pero nosotros también tenemos lo nuestro”.

Carlos Ibáñez junto a los Patriotas Manuel Doblado tienen su debut en casa el próximo lunes 29 de octubre, el rival en turno es Canchola Pochote, cita a darse en el Campo Municipal.