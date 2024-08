Barra Tóxica 68 firme con el equipo Petroleros de Salamanca C FC

Luego de ser dada a conocer la gestión que se encuentra realizando la directiva del equipo Petroleros Salamanca C FC para cambiar de sede y arrancar el Torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A en el estadio El Molinito a falta de acuerdos para seguir jugando en el Estadio Olímpico de la Sección 24, el grupo de animación Barra Tóxica 68 confía pronto la franquicia de futbol profesional pueda estar de vuelta en el inmueble petrolero.

▶️Barra Tóxica 68 alentó una vez más de visita a Petroleros de Salamanca

“A lo que nosotros sabemos es que la directiva y presidencia municipal está en pláticas con el sindicato de la Sección 24, nos dicen que han salido varios patrocinadores, entonces todo apunta que posiblemente las dos o tres primeras jornadas de locales se jueguen en el Molinito y después se regrese al Estadio Olímpico de la Sección 24”, comentaron integrantes de la Barra Tóxica 68.

A lo largo de su historia, la Barra Tóxica 68 se ha caracterizado por apoyar a los equipos de futbol profesional de la localidad.

La Barra Tóxica 68 se ha caracterizado a lo largo de su historia por apoyar a los equipos profesionales de la ciudad y esta ocasión no será la excepción, “a nosotros no nos importa en que cancha juegues, estamos firmes con el guinda; alentar al equipo en el Molinito nos recuerda de dónde venimos, que no importan las divisiones, aquí lo que importa son los colores”.

A ello agregaron: “Estamos todos unidos por estos colores, es el molinito donde comenzó la historia del futbol profesional en Salamanca, con aquellos equipos de tradición en la antigua segunda división del futbol mexicano, así que apoyar al equipo, echarle ganas como porra, como afición e invitar a la gente para nuevamente hacer pesar al Molinito, ya hemos estado en este escenario apoyando al equipo de futbol profesional de Tercera División, si iba mucha gente, ahora imagínate un equipo de Liga Premier Serie A jugando ahí, estamos seguros que acudiría más gente o al menos estaría más arropado el equipo, aunque hay que esperar autorice la Federación Mexicana de Futbol y después el equipo pueda regresar al Estadio Sección 24”.