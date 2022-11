Árbitro salmantino designado para final de vuelta de la Liga Premier MX Serie A

El silbante guanajuatense oriundo de Salamanca, José Alfredo Jaramillo Gutiérrez ha sido designado para ser parte del cuerpo arbitral que sancionará la final de vuelta de la Liga Premier Serie A del Torneo Apertura 2022 entre la Jaiba Brava del Tampico Madero y los Tuzos de Zacatecas.





El árbitro salmantino por primera vez formará parte de cuarteto finalista en Liga Premier MX serie A.





El equipo del Tampico Madero cayó en la final de ida tres goles a uno ante su similar de los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ahora en final de vuelta el equipo de la Jaiba Brava cobrará la visita este domingo en partido decisivo, las entradas se encuentran agotadas.

Previo a viajar a la ciudad de Tampico, el árbitro salmantino comentó, “ha sido una competencia muy dura para lograr estar ahí, me ha tomado por sorpresa, no me imaginé que pudiera salir designado para el partido decisivo de la Liga Premier Seria A, aquí participan muchos árbitros asistentes que han estado en Liga de Expansión, ha sido complicado, sin embargo, las oportunidades se deben tomar y eso me hace sentir afortunado, esto es trabajo y esfuerzo de todos, familia, colegas, amigos, comisión de arbitraje y federación, no se llega solo, estoy muy agradecido con todos (sic)”.

Esta será la cuarta ocasión que José Alfredo Jaramillo forme parte de un cuarteto árbitral finalista, en el 2017 participó como asistente uno en final de la Liga MX Sub 15 entre el equipo Tuzos del Pachuca y las Águilas del América.

De igual manera al término de la temporada 2017 – 2018 de Tercera División Profesional participó como árbitro asistente uno en final de vuelta protagonizada por el Club Acatlán y Marina.

Así también como Árbitro Asistente Uno estuvo en la final de ida de Tercera División Profesional de filiales sin derecho al ascenso entre el Club Pumas y Tigres.

Sin olvidar que este año tuvo la oportunidad de participar como parte del Cuerpo Árbitral de la Revelations Cup Sub 20 Varonil, siendo esa su segunda experiencia en torneos internacionales organizados por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ya que también estuvo en torneo de esta índole categoría Sub 17 Varonil realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Ahora como Árbitro Asistente Dos, acompañara en la final de Liga Premier Serie A del Torneo Apertura 2022 al Árbitro Central, Enrique Ruiz; Asistente Uno, Carlos Aldrete y al Cuarto Árbitro, Mauricio López.

A lo largo de este segundo semestre del presente año, el árbitro asistente salmantino, estuvo designado en once de once partidos de la Liga Premier MX Serie A, en dos partidos de la Liga MX Femenil y en cinco partidos de la categoría Sub 20 Liga MX.