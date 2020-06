Andrés Garza, el salmantino que marcó goles a reconocidos porteros

A casi 25 años de su debut en Primera División, el jugador salmantino ex profesional, Andrés Garza Ávila, recuerda la adrenalina experimentada cada vez que marcó un gol en el máximo circuito del balompié mexicano y de Guatemala, emoción que ha llegado a comparar con la sensación de ver a un hijo nacer.





Emotivos recuerdos de Andrés Garza como jugador profesional de Primera División.





Andrés Garza Ávila, nació el 19 de enero de 1974 y durante su niñez formó parte del equipo Merengues de José “El Viejo” Mata. Además en varias ocasiones con selectivos salmantinos ganó torneos estatales que le permitieron representar a Guanajuato a nivel nacional al lado de jovencitos de aquel entonces como Gabriel “el Gaby” García, “el Pecas” Castro y Felipe Vallecillos, entre muchos otros.

A la edad de los 16 años nace para él la oportunidad de jugar fútbol profesional gracias al apoyo de Armando Arellano y padres de familia de esta localidad que lo impulsaron a probarse en fuerzas básicas, antes conocidas como reservas.

“Don Armando Arellano, nos llevó a probar a las Chivas Zapopan, reservas profesionales del Guadalajara, nos quedamos el Gaby García y yo, calificamos en varias ocasiones a la liguilla e incluso asistimos aún torneo realizado en Denver, Colorado”, recuerda Andrés Garza.





Acompañado de su compadre Jesús “el flaco” Gómez.





Luego de estar 2 años y medio con Chivas Zapopan, Andrés Garza, formó parte del equipo Allende Ayotán Jalisco de Segunda División nacional, posteriormente conocida como Primera “A” y a la postre, convertida en Liga de Ascenso.

Con Ayotlán Jalisco estuvo medio año al igual que en Guasave Sinaloa como parte del equipo Diablos Azules, ambos de Tercera División.





Anota y debuta en 1era División con Morelia





A la edad de los 19 años, con el apoyo José Luis Lugo, Auxiliar Técnico de la “Tota” Carbajal, llega al equipo de segunda división nacional del Club Morelia y 11 partidos después es llamado al primer equipo por el cinco copas del mundo.





Disputa el balón con Marcelino Bernal.









Después al equipo Morelia llega como entrenador Carlos Miloc, quien estuvo solo una semana y después toma “el timón” del equipo Lupillo Díaz.

Con el equipo Morelia debuta en Primera División un 15 de Diciembre de 1995 ante Santos de Torreón.

Al respecto recuerda, “fue una enorme satisfacción, una grande emoción desde que dan a conocer la lista de convocados, todo el esfuerzo de años anteriores lo vi premiado con mi debut”.

A ello agregó, “fue una temporada donde se tuvo un equipo un tanto mermado y con problemas de descenso, sin embargo, se mantiene y se salva la categoría con el ojitos Meza; para el siguiente torneo llega el entrenador Jesús Bracamontes y posteriormente toma las riendas del equipo Tomás Boy, siendo él quien me da mayor oportunidad de jugar (zic)”.





Con Morelia debutó y anotó su primer gol en Primera División Profesional.





Fue un domingo 13 de Octubre de 1996 que el jugador salmantino Andrés Garza marca su primer gol en Primera División, poniendo el empate momentáneo a uno por bando con anotación registrado al minuto 34.

“En la jornada 10 recibimos Celaya, iniciamos perdiendo, sin embargo, a media hora de juego, Bejines recibe un balón largo que controla y me pone de taco hacia atrás y desde afuera del área la cuelgo del ángulo, sin que algo pudiera hacer Adrián Chávez”, recuerda Andrés Garza.

Enfatizó, “la adrenalina que se experimenta al anotar un gol lo comparo con la sensación que se vive al ver a tus hijos nacer (zic)”.

En esta misma temporada, Andrés Garza marcó su segundo gol en Primera División y lo hizo en jornada 17 de visita ante los Pumas, “Juan Carlos la pájara Chávez recibe el balón y me la da hacia atrás, entonces disparo y anotó, en esa ocasión también anotó Marco Antonio el fantasma Figueroa”.

Con anotaciones vacunó a reconocidos porteros





Para el Torneo Invierno 1997 fue traspasado en calidad de préstamo al equipo Monterrey donde tuvo mayor cantidad de minutos e incluso su presentación con los rayados fue de ensueño al marcar el gol de la victoria en la jornada 1.





Bajo la batuta de Tomas Boy tuvo mayores oportunidades de jugar.





Y es que el único tanto del encuentro fue obra del jugador salmantino Andrés Garza quien al minuto 9 se encargó de vacunar al guardameta argentino Luis Alberto Islas, anotación que tuvo especial dedicatoria para su hijo Cristopher que tres días antes acababa de nacer.

“Hugo Castillo la llevó por derecha por donde mete centro que es rechazado por el flaco Macías, sin que caiga el balón la controlé con el muslo y desde a fuera del área la prendó al ángulo, fue el gol de la semana de acuerdo al programa deportivo denominado Acción” recuerda Andrés Garza.

Un enfrentamiento donde el Monterrey consigue el triunfo de local ante un Toluca con jugadores entre sus filas como José Nascimiento, José Cardozo, José Carmona, Fabián Estay, José Abundis y Eduardo Lilinstong. En cambio por los rayados del Monterrey jugadores como Heriberto Morales, Marcelino Bernal, Carlos Bianchezi, Omar Ortiz, Ramón Morales.

El segundo gol de Andrés Garza con la Pandilla del Monterrey fue en el clásico regio en donde al minuto 75 consigue el empate momentáneo a dos anotaciones al vencer al guardameta Robert Siboldi.









“Fue un tiro libre al larguero que toma Pancho Sosa, entonces él me la da hacia atrás y de cabeza anoto”, señala Andrés Garza.

Su tercera anotación con el Monterrey fue ante Veracruz siendo el portero mundialista colombiano René Higuita, “Lorenzo Saenz tira y pega en el larguero, la agarra Luis Maldonado y me la pone hacia atrás, entonces yo solo la cruzo (zic)”.

Así también jugando para el Monterrey le anota al equipo América, “el portero era Oswaldo Sánchez, fue un balón largo por la izquierda rechazado por el potro Gutiérrez, Salgado la cruza e intercepto en el área grande y la cuelgo del ángulo”.









Realiza gira con Chivas y juega en Guatemala





Luego de su paso por Monterrey regresa al Morelia, después llega al equipo Tijuana de la Primera “A”, en ese entonces filial del Club Chivas.

Gracias a lo anterior tuvo la oportunidad de realizar pretemporada con Chivas, “jugué varios partidos amistosos, siendo el entrenador el Tuca Ferreti (zic)”.

La pretemporada fue realizada en Estados Unidos donde tuvo oportunidad de disputar dos clásicos contra el equipo América, además de enfrentar en Dallas y Pasadena a equipos como la Universidad Católica de Chile y Galaxy.

Posteriormente, el jugador salmantino Andrés Garza, emigra al extranjero donde jugó en Primera División de Guatemala con el equipo Antigua, escuadra con la cual anota tres goles y clasifica a la liguilla, sin embargo, en la fiesta grande quedan eliminados ante el Municipal de Guatemala.

“Fueron seis meses complicados, el trato hacia el jugador mexicano por parte de algunas directivas no es del todo grato, a pesar de ello fue bonita experiencia”, señala Andrés Garza.

A lo largo de su trayectoria deportiva Andrés Garza jugó como volante por su gran capacidad de recuperación, movilidad y traslado con el balón; mientras que la mayoría de los goles que marcó los hizo al ser alineado como delantero.





Se retira del futbol profesional y asume papel de DT





A la edad de los 29 años se retira del fútbol profesional y comienza a trabajar en plaza heredada por su papá en la Sección 24 de Pemex.

“La decisión fue algo compleja, sin embargo, ante la oportunidad de tener un trabajo seguro y estabilidad económica dejé de jugar fútbol profesional”, acota Andrés Garza.

Así también se preparó como entrenador en Morelia, en la Escuela de Chivas, Monterrey y Celaya.

Al hablar sobre su experiencia como Director Técnico comenta, “en la temporada 2000 – 2001 fui Auxiliar Técnico del equipo Salamanca de Segunda División, del 2010 al 2013 estuve como entrenador del Celaya, un año en cuarta división y dos años en Tercera División, logrando el ascenso a segunda de nuevos talentos con jovencitos salmantinos como Roberto “el piojito” Alvarado, Edson Gutiérrez, Julio Iván Alvarado, Alejandro Mosqueda, Francisco Valenzuela y José “Motón” Garza.

Así también, para la temporada 2015 – 2016 ha sido Auxiliar Técnico del equipo Jaral del Progreso de Tercera División y después un paso fugaz y desafortunado en esa misma temporada con el equipo Monarcas Salamanca de esa misma división.

Para la temporada 2017 – 2018 se convierte en Director Técnico del equipo Salamanca FC de Tercera División donde a lo largo de la primera vuelta mantiene el invicto fuera de casa al no dejar escapar una sola unidad, califica a la liguilla y en primera ronda son eliminados.

El último equipo dirigido por Andrés Garza fue Atlético de Valladolid de Tercera División, Temporada 2018 – 2019, equipo al cual tomó a partir de la jornada 28.

Para terminar como ex jugador del equipo Morelia lamentó el cambio de sede anunciado por la Directiva, “me tocaron varias experiencias bonitas en el equipo Morelia, debutar en Primera División, marcar mi primer gol en Primera División, salvar un descenso y transición de dueños; triste por la noticia, en Morelia se cuenta con bonita afición, ojalá los empresarios de Michoacán metan las manos para que la ciudad no se quede sin equipo profesional, no queda mas que ver para adelante”.