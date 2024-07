¿Y los Bicampeones? América no pudo con San Luis y debutó en el Apertura 2024 con una derrota

El Alfonso Lastras se pintó de amarillo para recibir el debut de los Bicampeones de la Liga MX, Las Águilas del América que incluso recibieron un pasillo por parte del Atlético de San Luis, quien a pesar de que mostró respeto, terminó por arruinar su presentación en el Apertura 2024.

Parecía que los azulcremas harían una fiesta en San Luis tras el temprano gol de Henry Martín, quien después de picarla, inauguró el marcador, sin embargo, el conjunto potosino comandado por Mateo Klimowicz tenía otros planes.

Tan solo dos minutos después marcó el tanto del empate y a los cinco minutos de haber iniciado la segunda mitad, selló la remontada con un golazo que dejó desparramados a los jugadores del América que dormirán en los últimos lugares de la Tabla General.

Las Águilas clavaron el pico en la primera jornada. Extrañó en demasía las ausencias de Diego Valdés y Sebastián Cáceres, además de la partida de Julián Quiñones.

Como casi todo en la Liga MX, el surrealismo apareció cuando todavía ni siquiera el silbatazo inicial sonaba. A la competición no le bastó empezar con la jornada 1 en tiempos decisivos de Eurocopa y Copa América, sino que el duelo de ayer en el Lastras empezó siete minutos más tarde de lo pactado por problemas de comunicación entre la plantilla arbitral y el VAR. El receso veraniego no fue suficiente para afinar esos detalles, pese a que los dueños han buscado mejoras, mismas que parece que aún no llegan para darle seriedad a los partidos.

América pierde ante San Luis. Foto: Erick Estrella / ESTO

Pero como suele pasar, eso terminó en una anécdota. En lo que importa, el desarrollo de los juegos, América apareció con un plantel mermado. Ya no está Quiñones y puntales de la talla de Valdés y Cáceres aún no regresan al equipo bicampeón.

América pierde ante San Luis. Foto: Erick Estrella / ESTO

En los últimos años, las sonrisas americanistas dependen de los músculos de Henry Martín. El ariete sigue enrachado, con nivel de selección aunque Jaime Lozano haya decidido no llamarlo para la Copa América. Cinco minutos le bastaron para darle una cachetada con guante blanco al timonel tricolor y estrenarse en el Apertura 2024. Recepción inmaculada y definición por encima del portero con una calidad de crack para el nivel de la Liga MX. Festejo amarillo en el amanecer del partido, que se diluyó por los problemas defensivos emplumados (5’).





Érick Sánchez debutó como jugador del América

Néstor Araujo perdió la marca de Mateo Klimowicz. Quien definió cruzado ante la salida de Rodolfo Cota, apenas dos minutos después del tanto de Henry (7’). Poco antes del medio tiempo, el portero azulcrema. Perfilado para ser banca en cuanto se recupere Luis Ángel Malagón. Tuvo el heroísmo de impedir una nueva caída del marco bicampeón ante un nuevo yerro de su zaga. Cota, con una doble atajada, mandó el aviso de que no planea resignarse a la suplencia.

América pierde ante San Luis. Foto: Erick Estrella / ESTO

En los primeros cinco minutos de la segunda mitad, Klimowicz tomó el esférico poco adelante de la media cancha, recorrió cuantos metros quiso. Yde los mejores del Apertura 2024 (50’).

América careció de reacción. Ni la entrada de Érick “Chiquito” Sánchez, su refuerzo estrella, rescató al conjunto de Coapa. Las Águilas volaron bajo en el amanecer del torneo. Estuvieron lejos de los rasgos que le hicieron bicampeonas. Ayer fue un equipo cualquiera. San Luis gozó el golpe al rey de la Liga MX.

