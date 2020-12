Alejandro “Coneja” Zúñiga, máquina de hacer goles con TMR Salamanca

El referente ofensivo del equipo TMR Salamanca se ha convertido el jugador Alejandro Zuñiga Valdez quien con doce goles en seis partidos jugados en 4ta Nacional Semiprofesional no ha defraudado a la confianza brindada por el entrenador José Luis “El Loquito” Zuñiga.









Alejandro Zuñiga Valdez “Coneja” fue detectado en visoria realizada hace unos meses de manera emergente por el Profesor José Luis “El Loquito” Zuñiga, quien en medio de limitantes generadas por la pandemia del Covid – 19 y el tiempo encima por el arranque del torneo se dio a la tarea de armar el equipo.

Al respecto Alejandro Zuñiga Valdez comenta, “llegue a este equipo gracias a una visoria donde me eligió el Prof. Zuñiga, él eligió a los mejores, tenemos alrededor de 4 o 5 meses entrenando; gracias a Dios he tenido el apoyo de mis familiares y papás para ir y venir a diario, soy de Romita Guanajuato, me he sentido bien con mis compañeros, me he ido acoplando poco a poco a ellos”.

A ello agrega, “tengo todas las ganas, quiero ser alguien, espero a través de todo esto poder salir adelante (zic)”.













“El Coneja” Zuñiga nació en Romita Guanajuato y desde pequeño tiene el gusto por el futbol gracias a que su papá le enseñó a tocar la pelota cuando le acompañaba a verlo jugar.

Posteriormente comenzó a practicar el futbol de manera organizada en ligas infantiles de su ciudad quedando campeón con Los Toros, ahí se desenvolvió en la contención.

Así también ha jugado en el prestigioso torneo de Los Soles por dos años consecutivos como parte del equipo Selección Romita.









En este sentido comento, “en Torneo de Los Soles he jugado dos torneos, nos quedamos en fase de grupos, la verdad es muy diferente está competencia a solo jugar como se dice en el puro barril, se enseña uno a perder el miedo y a no perder la cabeza, cositas de futbol (zic)”

Con el equipo TMR Salamanca se encuentra teniendo una gran temporada en 4ta Nacional Semiprofesional y desde el primer partido que jugaron dejó en claro ser el nueve natural del equipo.

“Se me han dado los goles, han sido partidos complicados, el mérito es de todos que estamos dentro de equipo, hay que seguir entrenando para mantenernos y meterle con todo”, señala Alejandro Zuñiga.

Con respecto al balance que realiza del equipo después de ocho jornadas programadas de las cuales ha disputado dos comenta, “el balance del equipo es bueno, UG nos sacó el partido, Zamora complicó pero empatamos y Atlético Morelia nos superó”.

















En relación al partido contra Atlético Morelia señala, “fue muy complicado, le echamos todas las ganas, hay partidos buenos y malos, ellos son fuerzas básicas, están más trabajados que nosotros que venimos de una visoria”.

De los doce goles que ha concretado en seis partidos que hasta el momento han jugado los más representativos para él han sido los dos que metió en jornada ocho ante Cacahuates Michoacán, “los dos goles fueron claves, el partido estaba parejo, los dos equipos teníamos llegados y se nos dieron las cosas, anote dos de los tres goles que metimos en ese partido”.

Y en cuanto al gol que más le ha gustado de los doce que ha marcado ha sido contra Zamora, “el juego iba 2 – 1 perdiendo y fue el empate de tiro libre para acabarse el partido”.

Actualmente el equipo salmantino mantiene sus entrenamientos bajo la batuta del Prof. “El Loquito” Zuñiga quien estará trabajando principalmente el fondo físico a lo largo de la pausa en la cual entró la Liga Nacional de 4ta Semiprofesional con motivos de las festividades decembrinas y Año Nuevo.