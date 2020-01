Alberto Zuriel listo para integrarse a Fuerzas Básicas del Club Pachuca

En los próximos días el niño salmantino Alberto Zuriel Hernández Silva se incorpora becado al 100% a las Fuerzas Básicas del Club Pachuca donde lo primordial para él será el estudio y el entrenamiento.

Alberto Zuriel Hernández Silva de diez años de edad se encuentra feliz por haber sido aceptado en fuerzas básicas del Club Pachuca, y aunque no deja de lado el sentimiento que experimenta por el desapego que tendrá con su familia, reconoce la importancia de esta oportunidad para ser un día jugador profesional.





No creí que podía quedar porque a las visorias iban niños de muchos lados, veía que estaba muy difícil, sabía que si quería entrar tenía que echarle muchas ganas.





Diversas manifestaciones de apoyo para Alberto Zuriel Hernández por parte de quienes han sido sus compañeros de Escuela Primaria. Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca





A ello agregó, “en la última visoria estuve una semana, el primer día puro físico, después a ganarme un lugar para el primer equipo donde quedé luego de levantar la mano para jugar como defensa lateral, había muchos en mi posición , les gusto como jugué y luego también les gustó como jugué de medio”.





EL DATO: En Universidad del Fútbol Pachuca estudiará a partir del quinto año de primaria.





Enfatizó, “jugamos varios interescuadras y enfrentamos a las básicas, les ganamos 8 – 2, un partido estuvo bien difícil, entraron los 2008 y los empatamos, les gusto como jugué porque cortaba todos los balones y metía goles”.





En el último día de visoria nos pusieron a jugar cascaras y durante ese transcurso me llamaron para pedirme todos mis papeles, ahí me dijeron que estaba aceptado para ingresar becado al 100% y jugar en Sub 10 (zic).

Recordó





El pequeñín salmantino comenzó a practicar el fútbol porque su papá lo llevaba a ver jugar a su padrino, “me gustaba ver jugar fútbol a mi padrino, mi papá me llevaba, después comencé a jugar a los 4 años en la Liga Petrolera de Fútbol Infantil y Juvenil”.





Entre los equipos en los cuales ha jugado dentro de esta liga local se encuentra Suterm, Toros Querétaro, Lobos y actualmente con Deportivo ARSA, escuadra con la cual en la categoría pony se encuentra peleando el campeonato de goleo con más de 48 anotaciones, además de conseguir a finales del año pasado el subcampeonato de copa, sin olvidar que también ha sido campeón de goleo en minipluma y pluma.

Como aficionado del futbol mexicano asegura tener como equipo preferido a las Chivas, además de admirar al jugador Franco Jara del Club Pachuca.





Voy a extrañar a mis papás y amigos, me da sentimiento, sin embargo, esto es importante para mí.





Previo al periodo vacacional decembrino, sus compañeros de la escuela primaria “El Pípila” le realizaron una despedida y con diversos dibujos le desearon lo mejor en Fuerzas básicas del Club Pachuca.

Así también, en la recta final del año pasado con el equipo Deportivo ARSA tuvo la oportunidad de coronarse campeón invicto de la Copa Tuzo Scout 2019 categoría 2009 – 2010, torneo al cual acudieron en calidad de invitados, enfrentando a diversos Centros de Formación del Club Pachuca.