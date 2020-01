El sublíder Fuerza Nova alarga mala racha de Bombas en jornada 16 categoría segunda fuerza de la Liga de Béisbol Petrolera al alzarse con una victoria de 5 carreras a 3.

El campo de béisbol “Ing. Antonio M. Amor” albergó este este enfrentamiento entre el segundo lugar del standing y el colero de la competencia.

Un enfrentamiento donde Bombas dio batalla al sublíder de la categoría, sin embargo, luego de emparejar la pizarra a 3 carreras por bando, en apertura de la última entrada recibe dos carreras en contra, mientras que en el cierre de la misma no pudo empatar el partido.

La novena Bombas dio batalla al sublíder de la categoría segunda fuerza. Foto: Miguel Manjarrez | El Sol de Salamanca

En labor sobre la loma se alza con la victoria Johan Moreno y carga con la derrota Nicolas Contreras Jr.

La novena Fuerza Nova tuvo como mejores bateadores a Johan Moreno 3 VB 1 C 3 H, José Luis López Soriano 4 VB 1 C 2 H, Saúl Ontiveros 3 VB 1 H y Francisco Landín 3 VB 1 C 1 H.

Por su parte el equipo Bombas tuvo como mejores bateadores a Nicolás Contreras Jr 3 VB 1 C 2 H 1 HR, Emiliano Cabrera 3 VB 1 C 1 H, Nicolás Contreras 2 VB 1 H y Angel Valdez 3 VB 1 H.