Fuera de peligro ex campeón de Copa MX del equipo Transportes Salamanca

Estable y fuera de peligro se reporta el futbolista ex profesional, campeón de Copa MX con el Necaxa y actualmente jugador del equipo Transportes Salamanca, Pedro Francisco Esquivel Montoya, la tarde del pasado viernes a diez minutos de haber arrancado el partido del Torneo Intersemanal se desvaneció sobre el terreno de juego, jugadores y cuerpo técnico corrieron a auxiliarlo, afortunadamente volvió en sí antes de ser trasladado a recibir atención médica.

La jornada en turno del Torneo Intersemanal disputada entre el líder del certamen, Atlético Moris y el sublíder Transportes Salamanca en el campo Marisquillas del municipio de Dr. Mora.

Apenas transcurrían diez minutos del primer tiempo cuando inesperadamente en zona de media cancha, el jugador ex profesional, Pedro Esquivel se desvanece, inmediatamente el partido es detenido, jugadores y cuerpo técnico del equipo Transportes Salamanca corrieron auxiliarlo, al no responder y encontrarse totalmente inconsciente, pidieron la presencia de una ambulancia, esta llegó después que el futbolista reaccionara y saliera por su propio pie del terreno de juego.

Al respecto, Roberto “Castor” García, entrenador del equipo Transportes Salamanca, comentó, “se reporta estable, ya está bien, al parecer fue en el momento, iban como diez minutos de juego del partido del viernes en Dr. Mora, estaba contemplado para el juego del sábado en Liga Salmantina, por la situación que pasó ya no se presentó, le dieron descanso, gracias a Dios todo bien”.

Con respecto al momento de angustia y preocupación vivida por esta situación en el campo Marisquillas comentó, “se desvaneció, no convulsionó, cayó al piso con las manos en el pecho, se puso rígido e inconsciente, con los ojos abiertos, le quitamos los zapatos, no había ambulancia, después llegaron los paramédicos y lo trasladaron a recibir atención médica, fueron momentos complicados, nos quedamos preocupados e incluso pedimos al árbitro se suspendiera el partido, pero no quiso por el tema de la taquilla, si nos afectó y asustó, había consternación; Edson (Loco) Rodríguez, pidió salir de cambio para mantenerse al pendiente de la salud de Pedro Esquivel y saber a dónde lo iban a trasladar, se fue en su carro atrás de la ambulancia, fue una buena actitud, él no lo iba a dejar abajo, ambos son de Aguascalientes y viajan juntos”.

Luego de varios instantes de zozobra y angustia, el jugador ex profesional, reaccionó y con ayuda de integrantes del equipo abandonó el terreno de juego, minutos después llegó la ambulancia que lo trasladó a recibir atención médica.

En lugar de Pedro Esquivel y Edson “Loco” Rodríguez, este último, campeón de goleo del Torneo de Los Soles y líder de goleo en Torneo Intersemanal, ingresó de cambio, Gustavo “Chetos” Rodríguez y Marcos Valenzuela, respectivamente.

El resultado final no se dio para el equipo Transportes Salamanca, campeón defensor del certamen, en calidad de visitante pierde el invicto al son de tres goles por dos

“No se dio el resultado se perdió el invicto, se gana el punto extra en penales, no se podía jugar, la cancha estaba en muy malas condiciones, ellos se pararon bien atrás y jugaron al pelotazo, en contragolpes nos ganaron”, externó Roberto “Castor” García.

Con respecto al duelo del sábado, donde el equipo Transportes Salamanca expuso el invicto y luchó por el liderato de la máxima categoría de la Liga Salmantina de Futbol ante el líder del torneo regular comentó, “nos enfrentamos los dos equipos punteros de la Liga Salmantina, ambos invictos, primero y segundo lugar, ha sido un buen partido, la afición disfrutó del juego, el triunfo se nos fue, tuvimos algunas fallas, en términos generales el equipo se vio bien e incluso mejor que ellos, empatamos aun gol, estoy contento con el desempeño brindado en ambos partidos, se peleó cada jugada, ninguno de los jugadores se echó a la hamaca; en Liga Salmantina los dos equipos se entregaron, estoy muy contento por el espectáculo brindado a la afición”.