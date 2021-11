Francisco “Willy” Villafaña, 23 años dando vida al deporte en Salamanca

Desde hace 23 años, fomentar la disciplina entre los niños y jóvenes a través de la práctica del futbol, ha sido el objetivo primario para el ex jugador profesional salmantino, Francisco “Willy” Villafaña, quien desde hace poco más de dos décadas ha estado al frente de la Escuela de Futbol “Rodolfo Prieto”.

Influencia de formación recibida en el seminario comboniano, su pasión por el futbol y experiencia de vida acumulada en el ámbito profesional en equipos como Salamanca de Segunda División de la década de los 70´ del siglo pasado, Querétaro y Pachuca de Primera División, se encuentran arraigados en los principios de la Escuela de Futbol “Rodolfo Prieto” que inició actividad en 1998.

En el marco de la ceremonia de aniversario llevada a cabo en el epicentro del futbol salmantino, Estadio “Molinito”, a la cual acudieron familiares de Don Rodolfo Prieto en paz descanse e integrantes de la directiva de la Liga Salmantina de Futbol, el ex jugador profesional comentó, “la Escuela de Futbol Rodolfo Prieto, es una Escuela que como bien lo dicen los números, tiene más de dos décadas promoviendo y difundiendo el fútbol, esto me hace revivir aquel primer sentimiento que tuve para decidir trabajar en beneficio de los niños y los jóvenes, en aquel entonces, buscábamos entretener a los niños en un ambiente sano y aunque parezca un poco raro, lo más importante para nosotros no es el fútbol, más bien inculcar la disciplina en los muchachos, esta disciplina debe de reflejarse no solo en el desarrollo de sus facultades para este deporte, sino también en sus estudios, vida privada, en su ámbito familiar, esto es algo más extensivo que lo meramente deportivo”.

Con respecto al inicio de la Escuela de Futbol Rodolfo Prieto recuerda, “es una historia agradable y bonita para mí, el fútbol me lo dio todo, de momento no supe cómo me había involucrado en este ambiente que me cayó del cielo, yo jugaba aquí localmente, pero de pronto me invitan a jugar profesionalmente, la noticia me tomó por sorpresa, lo poquito o mucho que tengo se lo debo al futbol, estoy agradecido con el futbol; ahora estoy regresando un poco de lo mucho que me dio (zic)”.

Luego de jugar futbol profesional por casi una década, a petición e inquietud de Dolores Rodríguez, en aquel entonces, presidente de la Liga Salmantina de Fútbol, es como Francisco “Willy Villafaña”, al lado de Salvador Batalla y Erasto Castellanos, empezó a trabajar en la conformación de la Escuela de Fútbol “Rodolfo Prieto”.

Y es que la inquietud de delegados y mesa directiva de aquel entonces, hizo eco en la persona del ex futbolista profesional Francisco “Willy” Villafaña quien fue invitado en el año de 1998 a participar en el proyecto.

Entre los ex jugadores profesionales que formaron parte del proyecto se enlista a Salvador Negrete, Pedro Farfán, Rafael Hernández, Bulmaro Banda, entre muchos otros que colaboraron.

Deportes Inicialmente quería ser misionero, providencialmente fue jugador profesional

El nombre de “Rodolfo Prieto” es en reconocimiento a este personaje salmantino que no solo trabajó en la conformación del campo “El Molinito”, sino además fue un incansable en la promoción y formación de la estructura del deporte en Salamanca, específicamente el futbol.

En ese sentido recuerda, “tuve una amistad muy agradable con Rodolfo Prieto en paz descanse, él tuvo a bien facilitarnos el campo Molinito, por mucho tiempo él estuvo al frente de la Liga Salmantina de Futbol…, son 23 años entrenando ahí, a excepción de uno o dos años cuando empezamos, anduvimos por aquí y por allá, posteriormente nos vimos en esa necesidad de contar con un espacio más agradable para los niños y de ahí surge la idea y la buena intención de Rodolfo Prieto de facilitarnos El Molinito (zic)”.

Una de las mayores satisfacciones en materia deportiva para la Escuela de “Rodolfo Prieto” fue la incorporación del jovencito Joseph Emmanuel Alcántar González de la Llave “Tito” al equipo Cruz Azul de Primera División Profesional, quien además llegó a formar parte de la Selección Nacional sub – 17, compitió en Alemania España, Italia, Japón, Argentina, entre otros países.

Aunado a lo anterior, la incorporación de jovencitos salmantinos de esta escuela de futbol a fuerzas básicas de diversos equipos profesionales.

No obstante a ello señala, “todos estamos muy conscientes de que el fútbol se da a unos y a otros no, con uno que llegue a ser jugador profesional nos damos por bien servidos, sin embargo, esto no es un objetivo primario, aquí lo más importante y por lo cual estamos preocupados es que sean personas de bien, con buenas calificaciones, esto es un futuro más cercano y seguro para ellos; una o dos veces por año pedimos calificaciones para comprobar que efectivamente van bien en la escuela, y si alguien empieza a estar mal vemos como apoyar”.

Actualmente, la Escuela de Futbol Rodolfo Prieto, cuenta con siete categorías, (minipluma, pluma, pony, baby, súper baby, juvenil menor y juvenil mayor), tienen un promedio de 100 registros, “muchos por decisión propia o de sus papás se fueron a otras escuelas, nosotros tenemos menos tiempo entrenando en relación a la reactivación deportiva que estuvo suspendida por el tema de la pandemia”.

Para terminar comentó, “han sido poco más de dos décadas al frente de la Escuela de Futbol Rodolfo Prieto, estoy muy agradecido por el apoyo invaluable de los padres de familia, entrenadores, niños, jóvenes y directivos de la Liga Salmantina de Futbol”.