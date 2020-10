Francisco Flores, Orgullo Salmantino en Artes Marciales

La Pandemia no ha sido impedimento para que Francisco Emanuel “The Killer” Flores Gómez mantenga su preparación en las Artes Marciales, y aunque no ha tenido competencias presenciales participa en diversos Torneos Virtuales.

Es único peleador salmantino y de Guanajuato en lograr Nocaut en Sport Karate.



Francisco Flores practica el Lima Lama, el Sport Karate y su especialidad es la pelea deportiva donde gracias a su dominio de las Artes Marciales se caracteriza por su facilidad para noquear a sus adversarios.

Actualmente es el número 1 en pelea -65 del Ranking Nacional de Light Contact y cuarto lugar nacional en -69 kg de Point Figting. Además de ser el único peleador salmantino y de Guanajuato en lograr Nocaut en Sport Karate.

El talentoso atleta salmantino por influencia de su padre, Ignacio Flores Mariano, Gran Campeón en Formas Tradicional Cintas Negras, comenzó a practicar las Artes Marciales a los cuatro años de edad.

De niño participó en eventos Estatales y Nacionales, además de competir en Torneos Abiertos realizados en la zona bajío.

Ha sido reconocido como Deportista del Año.

Posteriormente fue seleccionado en la Federación de Lima Lama, compitiendo en los Juegos Nacionales Populares 2008, “ahí obtuve 1er lugar en Forma por Equipos, 1er lugar Forma Creativa y en Pelea por Equipos”.





Ha competido en Toronto Canadá como parte del equipo Internacional “Wolwes Team”





Un año después participa en su primer evento NBL con sede Querétaro, “esta era una Liga muy famosa de Artes Marciales donde comencé a conocer otro mundo a nivel internacional. Participé en el NBL Tournament de Irapuato ganando Grandes Campeones en Formas Extremas; el NBL Potosino, colándome en los lugares de Pelea y Forma; en el Abierto Queretano de igual forma NBL, ganando el gran campeón por equipos de pelea (zic)”.

Así también comenzó a conocer nuevas Ligas de Competencia: Wako, WKU, WKC, THE LEAGUE, entre otras.

Uno de los Torneos de Artes Marciales que mayor reconocimiento le dio al ser considerado el mejor atleta de la categoría Junior fue en el Internacional de Aguascalientes donde logra ganar todas sus divisiones, pasando a competir por el Gran Campeón de Pelea, Forma Tradicional y Formas Extremas.

Así también, tuvo la oportunidad de participar en el Internacional de Nayarit WAKO, “ahí empecé a participar en categorías de adultos, me tocó pelear con personas que veía en videos y de ahí me gané el respeto. Ese día obtuve un 3er lugar en Pelea”.

Además, en el 2014 tuvo la oportunidad de asistir al mejor torneo de todo México de ese momento “Open México”, “ahí se reúnen los mejores exponentes de las Artes Marciales de Lationamérica. Ese día también consigo ganar un 3er lugar en Pelea”.

Para el 2016 tuvo una nueva oportunidad de competencia, esta fue en el ICK Campeonato Mundial Kenpo con sede Aguascalientes, “en esta competencia obtengo el 2do lugar en Formas Tradicional, 2do lugar en Formas Extremas y 3er lugar en Pelea”.

Gracias a su desempeño, en el 2018 es fichado por un equipo internacional “Wolwes Team”, “es un equipo de peleadores con quien competí en el Mexican Best Fighter, obteniendo 1er lugar Light Contact; después participé con ellos en el Torneo Batalla Águila donde consigo 1er lugar Light Contact y en ese mismo año asistimos al The Toronto Internacional Tornament Of Champions en Toronto Canadá, donde consigo el 2do lugar en pelea 65 Kg adultos +18 años”.

Después participa en el Héroes de Querétaro WKC 2019, “ahí nuestra presencia como equipo comenzó a sonar muy fuerte, ese día consigo un 2do lugar en Pelea, 2do lugar en Ligh Contact y 3ero en Pelea por Equipos”.

En septiembre del año pasado tuvo un nuevo compromiso con el equipo en clasificatorio WKC en México, “ese día me fue muy bien, conseguí el 1er lugar en Light Contact – 65kg, 3er lugar Pelea a Puntos -65 kg y 3er lugar Pelea a Puntos – 69 kg”.

A ello agrega, “este evento nos dio el pase al campeonato Mundial WKC en New York realizado en Diciembre, me llegó la carta de seleccionado, sin embargo, por problemas de visa no pude asistir, también me llegó el pase al Campeonato Pan Americano 2020 en Acapulco, Guerrero (zic)”.

Así también, en el año 2019 participaron en el Torneo Hermanos Dragones Tabasco donde obtienen el 1er lugar Pelea por Equipos.

A inicio del presente año, participó en el Pan Americano WKC donde obtiene el 3er lugar Pelea por Equipos, quedando eliminados por Canadá y 3er lugar Light Contact.

Previo a la emergencia sanitaria causada por el Covid – 19, recibe el Premio Municipal del Deporte 2019 como deportista del Año.

Para el presente año tenía en la mira varias competencias fuertes en diversos estados e incluso en el extranjero, sin embargo, el tema de la Pandemia le ha impedido tener participaciones presenciales, no así virtuales.

Y es que a lo largo de la presente emergencia sanitaria, Francisco Flores, ha participado en diversos Torneos Virtuales, “me ha ido bien, tengo participación en eventos de Morelia, Aguascalientes, Panamá y México, quedando en todas como segundo lugar dentro de la División de Forma Tradicional, Adultos Cintas Negras”.

Desde muy pequeño practica las Artes Marciales por influencia de su padre, Ignacio Flores.

Para terminar comenta, “me sigo preparando para lo que se venga en puerta, aunque por el momento no tenemos eventos destinados como tal, se han realizado algunos eventos, sin embargo, por decisión de mi maestro y patrocinadores, nos mantenemos resguardados por nuestra propia integridad física, esperamos pronto tener luz verde para poder competir dentro y fuera del país en divisiones de combate”.

El orgullo de Salamanca es considerado como un peleador explosivo por los nocauts que puede ofrecer ya sea con sus manos o piernas, e incluso en conocido como “The Killer”.





















