Flavio Moreno viene a ganarse la titularidad con Petroleros de Salamanca C FC

El guardameta Flavio Moreno Gómez, originario de Puebla pero proveniente del equipo de la Universidad de Guadalajara (UDG) de la Liga Premier, será uno de los tres porteros que a lo largo del Torneo Apertura 2024 busquen la titularidad con el equipo Petroleros de Salamanca C FC.

Al respecto el espigado cancerbero comenta, “ha sido un cambio agradable porque empezando la pretemporada se buscaba el aspecto físico y se ha trabajado muy bien, la ciudad es muy acogedora y muy tranquila, me siento muy bien porque la afición me ha recibido muy bien y seguimos trabajando para ganarnos el puesto de titular (sic)”.

Flavo Moreno Gómez es originario de Puebla y antes de llegar al conjunto Petroleros de Salamanca C FC formó parte del equipo Leones Negros de la UDG en la Liga Premier donde tuvo la fortuna que le llamaran en varias ocasiones a trabajar con el conjunto de Expansión, ahora viene a la capital Petrolera del Bajío buscando minutos e irse ganando la titularidad.

El portero poblano es uno de los tres guardametas del equipo Petroleros Salamanca C FC para el torneo Apertura 2024 de la Liga Premier Serie A / Fotos / Miguel Manjarrez

“Hablando un poco con los directivos me dieron la oportunidad, ya me habían visto anteriormente en el Torneo El Sol y me dijeron adelante, que no había ningún problema y aquí estamos formando parte de este proyecto, el grupo está muy unido, veo muy buenas cosas a comparación a lo que he vivido en otros clubes y la competencia con los tres porteros que somos es muy buena y fuerte, ellos vienen de un trabajo y tener antigüedad aquí, entonces es buen reto que tengo yo (sic)”.

El guardameta originario de Puebla inicio su trayectoria deportiva a nivel de club formando parte del conjunto Sub 15 y Sub 16 del equipo profesional de su ciudad, La franja del Puebla, posteriormente estuvo tres años en el equipo de Tercera División del Club Cruz Azul, un año en Liga Premier con Correcaminos y la temporada anterior también en Liga Premier como parte del equipo Leones de la UDG.

Como guardameta sus principales virtudes es la elevación que puede llegar alcanzar gracias a su altura, va bien por arriba y tiene alcance, así como la pegada al momento de despejar el balón.

Para terminar comentó tener como referencia del equipo Petroleros de Salamanca C FC haber quedado en segundo lugar al término de la primera vuelta de la temporada anterior, además de haber jugado la reclasificación, “será un buen reto superar lo realizado la temporada anterior por el equipo, hacer el liderato y porque no, llegar hasta la final de la Liga Premier”.