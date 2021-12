Sin ventaja dijo Ariel Holan por la experiencia de su plantel

León, Guanajuato.-- Ariel Holan descartó que La Fiera llegue con cierta ventaja a la final debido a la experiencia de su plantel en instancias de este tipo.

“No me atrevería a decir si es ventaja o no, si digo que tenemos varios futbolistas de experiencia y con un nivel de madurez importante para jugar estos partidos, el resto corre por la prensa o el entorno. Mis jugadores tienen vasta experiencia, pero eso tampoco es suficiente, acá se tiene que trabajar duro y con el corazón, ya el resultado que tenga lo que tenga que ser”, manifestó el argentino.

Una vez más, el “domador” resaltó toda la ruta que ha tenido que transitar el conjunto esmeralda en el actual semestre para llegar hasta la serie por el campeonato.

“El equipo se sobrepuso a muchas vicisitudes, cada partido fuimos mejorando, jugamos dos competencias, lo hicimos bien a nivel internacional y en las últimas semanas desplegamos un muy buen futbol, nosotros pusimos mucha pasión para estar donde ahora estamos, le metimos garra y por eso pienso que será una gran final”.

Respecto a los rojinegros y su base de juego defensiva, Holan precisó que “Atlas es un gran equipo, está muy bien estructurado y por ese motivo alcanzó el segundo puesto y está en la final, yo soy muy respetuoso de como decide cada técnico jugar, luego es futbol y ya veremos cuál de los dos equipos se puede adaptar mejor a las circunstancias, las verdad que no me gustaría hacer un juicio de valor de como juega el rival, cuando los equipos nos juegan de igual a igual defendiendo nosotros tratamos de tener una estrategia, así que yo no diría que el rival solo es defensivo, ya veremos cómo los contrarrestamos y mis respetos absolutos para su plantel y entrenador”.

Asimismo, el estratega del Club León se dijo feliz y orgulloso de poder compartir una final en México con su paisano Diego Cocca, con quien se llegó a topar en varias ocasiones en el balompié pampero dentro del Clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing.

“Estoy muy contento de jugar contra Diego, el defiende su camiseta, yo la mía, somos historias diferentes, creo que para la prensa son las anécdotas y para nosotros es disfrutar de esta nueva etapa, así que ambos felices y que sea lo mejor que tenga que ser”.

Finalmente, las horas previas a la ida, Ariel Holan las pasa “tranquilo, con total naturalidad ya que estar acá es motivo de felicidad, no debe ser presión, obvio quiero ganarla, pero todo con naturalidad.