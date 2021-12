Afirma Diego Cocca que Atlas es producto del trabajo y una nueva identidad

León, Guanajuato.- Los rojinegros y su entrenador Diego Cocca se presentan con perfil bajo a la gran final del Apertura 2021 ante León.

“Nosotros estamos implantando una ideología y los que se han adaptado rápido los hemos puesto a jugar, así hemos llegado a un once base, es cierto que el equipo es muy joven y la característica del joven es la irregularidad, entonces estamos construyendo jóvenes que tengan regularidad futbolística y emocional, este equipo vive el presente, pero también está planeado para el futuro”, dijo el argentino durante el Día de Medios de la Liga MX.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Sin ventaja dijo Ariel Holan por la experiencia de su plantel

Al interior del equipo rojinegro no cargan con esa pesada losa de siete décadas sin salir campeones, por el contrario, Cocca percibe a sus comandados totalmente enfocados y decididos a levantar la copa.

“Cuando llegamos acá me hablaban de la porcentual y de los números, pero yo no creo en coincidencias, ni en nada de eso, creo en el trabajo, en el equipo, en la confianza, en las oportunidades y en aprovecharlas, cuando mi equipo transmite yo me voy conforme, luego a veces el resultado uno no lo puede manejar”.

#GranFinal | Cocca apuesta por la identidad de Atlas para hacerle frente a Club León. #GritaMéxicoA21



Vía: @05rowa



➡ https://t.co/u142gtp5Uw pic.twitter.com/EPLTPc2AkM — El Sol de León (@soldleon) December 8, 2021

Por otra parte, el bonaerense espera la mejor versión de los esmeraldas y nada relacionado con lo que fue el duelo de la fase regular, mismo que acabó favoreciendo a La Academia por 2 goles a 0 en la cancha del Jalisco.

“El juego anterior no tiene nada que ver, jugar una final implica muchas situaciones más complejas, desde aquella ocasión ambos equipos tenemos una evolución, nosotros siendo un plantel joven hemos crecido, iniciamos el torneo con muchas incertidumbres por ver como se acoplaban los refuerzos y hoy tenemos una identidad bien definida”.

Y en este mismo tenor, Cocca agregó que “espero al mejor León, pero tampoco es que pensemos tanto en el rival, lo más importante es lo que nosotros hagamos, si venimos a ver lo que pasa con el rival la vamos a pasar muy mal, sabemos que venimos a una cancha muy difícil y ante un equipos que nos exigirá”.

Aunado a enviar un mensaje de Fair Play (Juego Limpio) para ambas aficiones, el entrenador atlista dio a conocer que será hasta los minutos previos a la ida cuando se decida si el colombiano Julián Quiñones está listo para ver actividad.