Atlas vs Club León, final con sabor especial para Aldo Rocha

León, Guanajuato.- Surgido de las fuerzas básicas esmeraldas, el hoy capitán de Atlas, Aldo Rocha reconoce que la final ante Club León le resulta especial por tratarse de la institución que lo formó y proyectó en la Liga MX.

Nacido en la ciudad zapatera, Aldo Rocha se inició como futbolista en la cantera leonesa, para 2013 debutó en el máximo circuito y con La Fiera fue parte del bicampeonato en los torneos de Apertura 2013 y Clausura 2014, para 2016 dejó el cubil, con este imborrable antecedente reconoce que la final ante su ex equipo le resulta especial.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Final apretada es la que vaticina el meta felino Rodolfo Cota

“La playera que defiendo la defiendo a muerte, entonces en este caso, sí hay un sentimiento, pero sobre todo pienso más en el equipo al que me debo y en la oportunidad que tenemos para hacer historia”

“He disfrutado estar en Morelia, Mazatlán, ahora en Atlas, solo me queda agradecer a la directiva (de Club León) si bien yo soy un jugador de acá (León), que fui formado aquí (Club León, solo me queda agradecer por el apoyo que me dieron y por el sueño que me dieron de haberlo logrado”, agregó Rocha González.

HAZAÑA

Con apenas dos campañas con Atlas, pero consolidado como capitán rojinegro, ahora tiene como objetivo el finiquitar la hazaña de conseguir el ansiado segundo título y romper con la sequía en las vitrinas cuyo único gallardete es el obtenido en la ya lejana campaña 1950-1951.

“Es una bonita oportunidad en lo individual pero principalmente lo colectivo, es un sueño que todo el equipo tiene porque es un equipo que tiene bastantes años sin ser campeón, entonces esta oportunidad no la queremos dejar pasar”, exaltó el futbolista guanajuatense.

⬇️Da clic aquí⬇️

Deportes Anhela Fernando Navarro ser pieza clave en otra con León

Sobre el Club León, el otro aspirante al título de la Liga MX, advierte que no será un sinodal sencillo dada la experiencia que tiene para disputar finales, sobre todo resaltando que en los últimos tres años ha calificado a tres finales.

“No será fácil, sabemos lo que es León, lo que representa, es un equipo con mucha experiencia de títulos, ha ganado bastantes en los últimos años, sobre todo saben jugar liguillas, pero la ilusión de nosotros, el estilo que ha definido al equipo nos va a sacar adelante”, concluyó Rocha.