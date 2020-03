Fernanda Oviedo tercera salmantina en 2da división de España

La seleccionada nacional salmantina, Fernanda Oviedo Guadarrama, se ha convertido en la tercera atleta guanajuatense en formar parte del equipo Iluro de España Hockey Club, equipo que participa en La Liga de Cataluña Segunda División, de aquel país.

La atleta salmantina desde octubre del año pasado fue incorporada al equipo Iluro HC donde además de desenvolverse como jugadora del primer equipo, es auxiliar de categorías menores de mencionado Club.

En los próximos días se reincorpora al equipo ILURO HC de España.

Al respecto la atleta salmantina comenta, “me contrato el Club Iluro para apoyarlas en la Liga de Cataluña, el objetivo es ascender a primera división, es una experiencia que no me había tocado vivir y que me ha estado gustando”.

A ello agregó, “el entrenador que está a cargo del primer equipo femenil es Salvador Indurain, que ha sido asesor de la Selección Nacional Mexicana en estos últimos seis años, él me invitó por la relación de amistad que llevamos, la espinita que nos había quedado por no haber concretado nunca nada de irme a jugar a otro país y porque él cree que puedo ser una ayuda para el Club (zic)”.

La primera etapa de Fernanda Oviedo en el Club Iluro de España, fue de Octubre a Diciembre del año pasado y la segunda etapa será del 24 de Marzo al 24 de Junio.

Enfatizo, “durante mi estancia en México, es trabajar desde casa con el plan que me mandan, cuando estoy allá son entrenamientos entre semana y partidos los fines de semana, además de entrenar a equipos del mismo club en categorías menores”.

Así también comento que el Club Iluro de España acatando medidas de seguridad sanitaria por la situación de contagios del Coronavirus (COVID 19) ha decidido suspender entrenamientos estos días, aunque su regreso se encuentra programado para el 24 de Marzo, lo que sería esperar y ser pacientes.

A lo largo de su trayectoria deportiva, la medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe (bronce 2014 Veracruz y plata 2018 Barranquilla), ha participado en Ligas Mundiales, Juegos Panamericanos, Copas Panamericanas, entre otras.

Y es que gracias a su talento y esfuerzo, Fernanda Oviedo, a partir de los 16 años de edad, comenzó a representar a México en diversas competencias internacionales entre los cuales destacan Panamericanos Jr. (Guadalajara, Montevideo, Trinidad y Tobago), Copa Panamericana 2013 (Mendoza Argentina) y 2017 (Lancaster Canadá), Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014 (Veracruz- bronce-), Juegos Panamericanos 2015 (Toronto Canadá), Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 (Brarranquilla – plata-) y Juegos Panamericanos 2019 (Lima Perú).

Así también, ha formado parte de la Selección Mexicana de hockey sobre pasto que en el año 2014 conquistó el segundo lugar en ronda uno de la Liga Mundial, realizada por primera vez en México, teniendo como sede Guadalajara, y donde clasificaron a la ronda dos con sede Montevideo Uruguay 2015, quedando en cuarto lugar.

En octubre del año 2017, Fernanda Oviedo Guadarrama una vez más formó parte de la Selección Nacional Mexicana que por segunda ocasión en su historia consiguió el boleto a la ronda dos de la Liga Mundial, solo que esta vez con un histórico campeonato que revistió de gloria a las integrantes de la selección, ni más ni menos, en Salamanca, Guanajuato.

Y a inicios de Junio del año pasado, también formó parte de la Selección Nacional que compitió dentro de la Hockey Series Open 2018 ronda uno (antes World League), donde el municipio de Salamanca por segunda ocasión fue sede de este evento de talla internacional, quedándose México con el subcampeonato y el boleto para la ronda dos con sede Hiroshima Japón 2019, instancia donde obtuvieron el séptimo lugar.

Fernanda Oviedo Guadarrama, cuenta con una licenciatura en Entrenamiento Deportivo, además de cursar la carrera de Monitor Fitness y Maestría en Coaching Deportivo.

Así también es entrenadora y co fundadora del Club Halcones Millonarios de Salamanca, Gto; ha impartido cursos, talleres y capacitaciones de entrenamiento, es vocal de la Asociación de Hockey del Estado de Guanajuato y trabajó en la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE) Salamanca, donde coordinaba los espacios deportivos y capacitaciones. Actualmente es considerada como parte de la nueva generación de líderes guanajuatenses.

Como parte del equipo Iluro de España HC, antecedieron a Fernanda Oviedo Guadarrama las también seleccionadas nacionales salmantinas, Cristina Marlett Correa Conejo y Arlette Michelle Estrada Rodríguez.