Fernanda Itzel Guzmán, la salmantina que quiere ir a la Selección Mexicana Mayor de Hockey

Salamanca, Gto.- Con la inquietud y determinación de llegar a ser parte de la Selección Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto Femenil, Fernanda Itzel Guzmán Herrera a diario se prepara, pues quiere estar lista para cuando le toque pelear por un lugar en el representativo nacional que ha iniciado proceso rumbo a Juegos Olímpicos.

Fernanda Itzel Guzmá, recientemente representó a México dentro del campeonato panamericano juvenil, mismo que le ha dejado una gran enseñanza y con la inquietud de seguir preparándose para recibir nuevas oportunidades a nivel de selección nacional.

Recientemente por primera vez representó a México dentro del Campeonato Panamericano Juvenil de Hockey Sobre Pasto.

“En el campeonato panamericano juvenil tuvimos la oportunidad de abrirnos a un hockey totalmente diferente del que hay en el país, es un nivel muy alto, no tenía esa expectativa que fuera tan difícil, porque así lo es; aprendimos mucho, fue algo que nos ayudó a todas para crecer y exigirnos más, tener un objetivo de seguir y alcanzar estos niveles”, dijo al respecto.

Y agregó: “Ahora toca seguir preparándome, ya me tocará pelear por un lugar en selección mayor, más que nada es exigirme más a mí y competir conmigo misma, superar los niveles que ahorita tengo e intentar nuevas cosas para poder ganarme la anhelada convocatoria a la mayor”.

Diversas enseñanzas, trajo consigo el Campeonato Panamericano Juvenil de Hockey Sobre Pasto.

La seleccionada nacional juvenil cuenta con un proceso de varios años dentro del Hockey Sobre Pasto inició a los nueve y actualmente forma parte del HC Halcones Millonarios.

En HC Halcones Millonarios entrena bajo las órdenes de la exseleccionada nacional, Karen Orozco y Miguel Martínez, integrante del cuerpo técnico de la selección nacional.

Dentro del Club Halcones Millonarios ha conocido los fundamentos básicos de este deporte, desarrolló la técnica y táctica que le llevaron a representar a México en campeonato panamericano juvenil de Surrey, Canadá.

A lo largo de nueve años ha desarrollado una gran habilidad para la práctica de este deporte, además de la facilidad que tiene para driblar a las adversarias, sin dejar de mencionar la velocidad y explosividad que tanto le caracteriza.

A lo largo de su trayectoria deportiva ha sido parte del HC Halcones Millonarios.

Al hablar sobre sus inicios dentro de este deporte recordó que fue una amiga de su mamá quien le habló sobre el hockey sobre pasto, “me iban a traer a ver nada más, cuando llegué no quise esperar más y me metí a jugar luego, luego, desde ese entonces me quedé, tendría como ocho o nueve años, actualmente tengo 18”.

Gracias a talento desarrollado dentro del hockey ha conseguido diversos logros dentro de los Juegos Conade, anteriormente conocida como Olimpiada Nacional.

La integrante del Club Halcones Millonarios, Fernanda Itzel Guzmán, a diario trabaja con la mente puesta en superarse a sí misma.

Dentro de los Juegos Conade ha sido medallista de oro en Durango 2021, Guadalajara 2023 y Jalisco 2024, además de ser considerada la mejor jugadora de la categoría en Durango 2021.

De igual manera ha competido en otros eventos de Hockey Sobre Pasto como Copa Flick, Copa Indios y Copa Challenge de Hockey cinco y once.

“En Juegos Nacionales Conade y torneos nacionales es donde hacen las visorías para selección, creo eso me pudo abrir el paso a darme a conocer y todos vieran como soy capaz de jugar”.

Así también destacó que en todo este tiempo “el Hockey Sobre Pasto me ha abierto muchas puertas y dado muchas amistades, la mayoría de mis amigos son personas que he conocido de otros estados, tengo la fortuna de tener relaciones de amistad muy bonitas, así como mi primer llamado a selección nacional juvenil para representar a México en el extranjero, ha sido una experiencia de mucho aprendizaje en lo deportivo, además de crecer como persona”.

La integrante del Club Halcones Millonarios a diario trabaja con la mente puesta en superarse a sí misma y estar preparada para cuando llegue la oportunidad de pelear por un lugar dentro de la Selección Nacional Mexicana Mayor de Hockey Sobre Pasto.

La jovencita salmantina se desenvuelve como delantera y entre sus principales virtudes se encuentran también los tiros de hit.