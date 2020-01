Felinos ruge con fuerza ante Dep. Pérez

La novena Felinos ruge con fuerza en categoría 2da Fuerza de la Liga Petrolera de Béisbol al derrotar con pizarra de 14 carreras a 5 al conjunto Dep. Roberto Pérez.

Un enfrentamiento donde los Felinos armaron dos rally de seis carreras en apertura de la tercera y cuarta entrada, así como dos más enviadas al plato en el sexto rollo. Mientras tanto Dep. Roberto Pérez luego de inaugurar la pizarra en apertura del primer rollo con ramillete de tres carreras y acercarse en el tercer rollo con dos enviadas al plato no le alcanzo para al menos emparejar el marcador. Pitcher ganador Said Miranda y el perdedor Everardo García.

La novena Felinos tuvo como mejores bateadores a Guillermo Escalante 4 VB 2 C 4 H 1 H3 1 HR, Samuel Pizano 4 VB 2 C 3 H, Naele de León 4 VB 3 C 2 H 1 H3, Edgar Conejo 3 VB 1 C 2 H y Daniel Cárdenas 3 VB 2 H. Por su parte Dep. Roberto Pérez como mejores al bat tuvo a Gabriel Contreras, Marlon García, Francisco Aguilar y Luis Robledo.