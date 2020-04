Felinos punteros en liga de beisbol petrolero

Previo a suspensión de actividad deportiva por la Pandemia del Coronavirus Covid – 19, la novena Felinos se afianzó en el liderato de la categoría segunda fuerza del béisbol petrolero al ganar duelo de punteros a la Jaiba además de superar a Fuerza Nova.

Inicialmente en duelo de tablazos con pizarra de 17 – 15 derrota a Fuerza Nova. Pitcher ganador Daniel Cárdenas y perdedor Javier Acosta.

La novena Felinos en este partido tuvo como mejores bateadores a Guillermo Escalante 6 VB 4C 5 H 1 H2, Donaldo Rodríguez 6 VB 2 C 5 H 1 H2, Naele de León 6 VB 4 C 3 H, Edgar Conejo 5 VB 3 C 2 H y Fernando Tapia 6 VB 1 C 3 H.

Mientras tanto Fuerza Nova tuvo como mejores bateadores a Jesús Ortega 5 VB 3 C 4 H y 1 H2, Víctor Pantoja 5 VB 4 C 3 H y 1 H2, Francisco Landín 6 VB, 2 C 5 H 3 H2 y Ramses Saenz 4 VB 4 C 2 H.

Y en duelo de punteros, con pizarra de 14 carreras a 2 doblegó a La Jaiba. Pitcher ganador Daniel Cárdenas y perdedor Adrián Tolentino.

La novena Felinos tuvo como mejores al bat a Samuel Pizano 4 VB 3 C 4 H 1 H2, Said Miranda 4 VB 3 H, Francisco Arenas 4 VB 2 C Y 3 H.

Por su parte el sublíder La Jaiba en labor al bat destacó Francisco Espinoza 3 VB 1 H, Mario Juárez 1 VB 1 H 1 H2, Martín Cárdenas 2 VB 1 H y Víctor Farfán 1 VB 1 H.