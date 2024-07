Fabiola Rodríguez consigue beca deportiva gracias al deporte ráfaga

Orgullosa por ser la primera de su familia en lograr una beca deportiva, la basquetbolista salmantina, Fabiola Edith Rodríguez Gutiérrez, a partir de agosto estudiará la carrera de Educación en la Universidad de Lasalle León.

Fabiola Rodríguez quiere ejercer como maestra, pues el tema de la educación es algo que tiene bien definido y no piensa desaprovechar la oportunidad de la beca deportiva para cursar sus estudios con el 80% del costo cubierto.

En Lasalle León será parte del equipo Felinas, que participa dentro del campeonato nacional división I de la Liga ABE.

La jovencita salmantina juega como poste y desde los 13 años practica el basquetbol.

“Estando en secundaria comencé a practicar con los más pequeños, no sabía siquiera botar el balón, sin embargo, aquella figura grabada en mi mente de mi tío jugando basquetbol despertó en mí la curiosidad por el deporte ráfaga”, dijo en enrevista con El Sol de Salamanca.

Sin embargo, a pesar de sentirse atraída por el basquetbol, su relación con el deporte no comenzó con el deporte ráfaga, sino en el futbol, pero no le gustó e incluso intentó con el ballet y tampoco, además de entrar a natación, en donde llegó a competir.

“La idea de jugar basquetbol no se me quitó y ahora gracias a él tendré la oportunidad de estudiar la carrera en educación que tanto me gusta”, acotó Fabiola Rodríguez.

Sus primeras sesiones de basquetbol se remontan a la secundaria donde aprendió inicialmente a votar el balón, de ahí le fue agarrando hasta que entró a la preparatoria donde el entrenador Mario Negrete la jaló al equipo de Abejas y ahí comenzó a tomar juego, después estuvo con el equipo Ductos de la Liga Femenil de Basquetbol.

Actualmente juega dentro de esta misma liga con cuatro equipos diferentes en distinta categoría, además de jugar en la Liga de Basquetbol del municipio de Valle de Santiago y próximamente con las felinas de Lasalle de León.

Recientemente, Fabiola Rodríguez vivió su primer y último proceso de Juegos Conade, el tope de edad ya no le permitirá experimentar un nuevo proceso.

“Obtuvimos el cuarto lugar en la categoría 2006-2007, ha sido una competencia muy reñida y desafiante para mí, porque es mi primer y último nacional; aun así, aprendí mucho, conocí muchas personas, ha sido una experiencia muy grata”.

Y agregó: “en procesos anteriores lo había intentado, sin embargo, no había logrado ser seleccionada estatal, estoy muy agradecida porque finalmente se me dio con una generación que no solo logra llegar hasta el nacional, sino además supera la fase de grupos y pelear por el tercer lugar, lo cual no había sucedido al menos en los últimos años con este representativo estatal, por lo cual para nosotras ha sido un gran logro haber quedado en cuarto lugar de 32 estados”.

El selectivo guanajuatense categoría 2006-2007 estuvo conformado en su gran mayoría por chicas de Dolores Hidalgo y León, así como una de Cortazar y una de Salamanca.

Trayectoria de logros

Entre sus logros deportivos obtenidos hasta el momento ha sido ser seleccionada guanajuatense en Saltillo y Guadalajara, además campeona en basquetbol tres por tres en nacional con sede San Luis Potosí, sin dejar de mencionar un tercer lugar alcanzado con la preparatoria oficial dentro del inter prepas.

“Desde un inicio empecé a jugar basquetbol con el sueño de ser seleccionada estatal y ahorita que ya lo logré quiero ir por más logrando mis metas y jugando al baloncesto que me ha abierto las puertas para estudiar una carrera que tanto me gusta, además este deporte siempre me ha ayudado a sacar mi estrés y a ser feliz”, compartió joven a El Sol de Salamanca.

Con respecto a experiencia vivida dentro de los Juegos Conade, externó: “me han dejado como experiencia que fuera de la cancha y del municipio de salamanca hay más nivel, mucho más por aprender, en esto siempre hay cosas nuevas con las que experimentar, las personas siempre te enseñan cosas nuevas”.

Así, también invitó a otros deportistas con la ilusión de alcanzar cosas importantes a que no se rindan, porque a veces hay piedras en el camino y no todo sale como se espera.

“Siempre hay que seguir con la frente en alto y con lo que a uno le gusta, porque todas vivimos de sueños e ilusiones”.

De igual manera agradeció de manera especial a sus papás, que siempre le han apoyado a pesar que no tienen el tiempo, ni el dinero.

“Se las ven negras conmigo e incluso han hecho grandes esfuerzos para llevarme a donde sea que me inviten para jugar”.

Tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de agradecer al entrenador de basquetbol Raúl Medina quien ha confiado en ella desde el inicio.

Para terminar, dijo admirar a las jugadoras de basquetbol salmantinas porque siempre se levantan temprano y siguen con su vida, además de jugar y divertirse donde hay un balón de basquetbol.