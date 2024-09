Fabian “Flaco” Alcantar atraviesa por buen momento en Open DH

Después de varios años de negarse el campeonato nacional de Descenso de Montaña (DH), el corredor salmantino Fabian Alcantar González “El Flaco” se perfila a rencontrarse con el título en la categoría Master C del serial avalado por la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC).

Luego de haber conquistado en su tierra natal la cuarta fecha del serial nacional por primera vez celebrado en el Cerro de Peña Sola Salamanca, Fabián “El Flaco González comentó, “es muy complicado competir cuando eres local en una pista donde está la mayoría de las personas que conoces, siempre andamos corriendo por varias partes del país, a veces en el extranjero, sin embargo, cuando se tiene la oportunidad de ser anfitrión, vienen a verte compañeros de trabajo, amigos, familiares y conocidos, hay una presión especial que es muy fuerte y pueda causar mucho movimiento y turbulencia en la mente, siempre es complicado correr en casa, esta vez por cosas de mi trabajo y de la organización de la carrera me fue casi imposible poder entrenar porque tenía muchos pendientes y del trabajo salía muy tarde”.

Enfatizó, “el 60 por ciento de la pista era nuevo a pesar que ya era un sendero que lo practicamos para normalmente entrenar, toda la demás parte totalmente nueva, entonces me costó mucho trabajado de hecho en mi bajada de clasificación me caí y me golpe fuerte hombro, afortunadamente nada de mayor consecuencia”.

A dos fechas que termine el campeonato nacional Open DH, el corredor salmantino, Fabian “Flaco” Alcantar González, liderea la categoría Master C. / Fotos / Cortesía / Fabián Alcantar

“La carrera fue muy difícil ante corredore de mucho respeto como mi amigo y master de Salamanca, Beto Jáquez, ahorita corremos en la misma categoría y quiero resaltar que él es mayor de edad que yo, sin embargo, estamos en una categoría que somos pocos porque a partir de los cincuenta años la cantidad de corredores se reduce mucho, hay muchos corredores que se retiran y sin embargo los que quedan y se mantienen son muy buenos, en esta ocasión la pista, para algunos corredores de nuestra edad se les hizo muy difícil y decidieron no inscribirse, así que casi fue un duelo directo con Beto Jaquez, una persona de tanta trayectoria en salamanca, siempre bien preparado físicamente, me tenía con preocupación porque él es muy bueno y constante”, manifestó Fabián “El Flaco” Alcantar.

A ello agrego, “gracias a Dios salieron las cosas, mi segunda bajada fue muy sólida, logré hacer un buen descenso y terminé en primer lugar, todo el reconocimiento para mis compañeros, en todas las carreras del serial damos lo mejor que traemos”.

Para terminar señaló, “vengo de unas temporadas muy pesadas por cuestiones familiares y muy fuertes que pasamos, desde la pandemia no había logrado un campeonato nacional, si me he subido a podio, siempre estoy punteando en los primeros lugares, dentro del serial nacional del año pasado categoría master 40 quedé como segundo lugar en la sumatoria total, para este 2024 estoy lidereando el campeonato, me quedan dos fechas que tengo que aplicarme para seguir manteniendo el ritmo y lograr el campeonato nacional”.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Fabián “Flaco” González ha sido varias veces campeón nacional en categorías como principiante, señor, master 30 y master 40, de igual manera ha sido medallista en campeonatos panamericanos y ha competido en campeonatos mundiales Master.