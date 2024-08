Fabián “Cachetes” Alcantar de los Reyes listo para brillar en Peña Sola Salamanca

A tres fechas que termine el campeonato nacional de Down Hill (DH) 2024, el mundialista salmantino y multicampeón nacional, Fabián Alcantar de los Reyes “Cachetes”, se encuentra listo para brillar en Peña Sola Salamanca, sede de la cuarta y antepenúltima fecha del máximo circuito mexicano de Descenso de Montaña.

Rankeado como el número 13 en tercera parada del circuito mundial Cerro Abajo de Descenso Urbano 2024 y lugar 56 de la Copa del Mundo UCI de Descenso de Montaña 2020 en Austria, Fabián Alcantar de los Reyes “Cachetes”, aseguró que la cuarta fecha del campeonato mexicano será un parteaguas para el estado de Guanajuato al ser Salamanca sede del magno evento nacional al cual acudirán corredores de mucho renombre de todo el país.

Fabián “Cachetes” Alcantar, vigente campeón nacional elite, por el momento se encuentra invicto, en las tres fechas anteriores del serial (Vallarta, Taxco y Puebla), obtuvo el primer lugar con el mejor tiempo general, así que ahora va por la defensa del invicto en casa.

Al respecto comenta, “es difícil correr en casa ya que hay mucha presión, es una velocidad diferente a la que se corre regularmente, a lo que está uno acostumbrado, pero sin duda va ser un evento que va dar mucho de qué hablar para nuestra ciudad”.

Enfatizó, “vamos a dar el mil por ciento, será todo un reto correr de nueva cuenta en casa y por primera vez en Peña Sola, competir es toda una sensación diferente a entrenar, siempre se está buscando mejorar los tiempos y para ello hay que darlo todo”.

El destacado corredor salmantino, practica el Descenso de Montaña desde los cuatro años de edad, comenzó a practicar este deporte con el apoyo de su papá, Fabián Alcantar González “El Flaco”, “él fue quien me impulso a practicar este deporte, inicié en Cros Country y a partir de los ocho años de edad comencé en el Down Hill donde a la fecha me encuentro”.

A nivel nacional, Fabián “Cachetes” Alcantar, se ha convertido en uno de los corredores mexicanos con más campeonatos nacionales consecutivos, desde el 2012 campeón nacional, empezó en cadetes donde ganó hasta el 2016, de ahí pasó a la categoría Junior donde ganó hasta el 2018 y desde el 2019 campeón Elite, acumulando hasta el momento 12 títulos”.

Así también ha representado a México en diversas Copas del Mundo y campeonatos panamericanos donde ha subido al podio al menos en cuatro ocasiones.

La ultima vez que Fabián “Cachetes” Alcantar corrió en su natal Salamanca fue en la quinta fecha del serial nacional 2022 donde conquistó el primer lugar de la categoría Elite, dicha competencia se llevó a cabo en la Pista Sabilas Trails ubicada en los límites con el municipio de Juventino Rosas.