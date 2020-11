Extinción de Fodepar deja sin apoyo a 17 atletas guanajuatenses

Isaac Piña Valdivia, director de la Comisión de Deporte de Guanajuato (CODE), informó que la desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) pone en desventaja a 17 atletas guanajuatenses de cara a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, ya que no contarán con becas ni viáticos para viajes al extranjero, por lo que dijo incluso su clasificación a la competencia está en riesgo.

Señaló que tan solo de las becas deportivas recibían alrededor de 4.5 millones de pesos, no obstante, dijo que eso no es lo más oneroso, sino el apoyo económico que requieren los deportistas para participar en copas mundiales de sus disciplinas que son fundamentales para la suma de puntos que les dan su pase a los Juegos Olímpicos.

Dijo que ante la extinción del Fodepar, el Gobierno del Estado recurrirá mediante la Comisión del Deporte a un fondo de inversión para atletas de alto rendimiento donde cuenta con alrededor de 15 millones de pesos que se tienen proyectados para este año y con lo que estarán respaldando a los atletas de la entidad que buscan poner en alto el nombre de Guanajuato.

“Son 17 deportistas de nuestro estado los afectados, nada mas de becas se recibían 4.5 millones de pesos, esto no es lo mas oneroso sino que precisamente ese apoyo que requieren para estar sumando puntos, ya que muchos de las disciplinas deportivas es así para poder llegar a los Juegos Olímpicos requieren sumar puntos a través de varias copas mundiales, si no tienen la oportunidad de ir porque no tienen el apoyo prácticamente estarían perdiendo por default”.

Refirió que entre los atletas afectados por la desaparición de los apoyos del Gobierno Federal se encuentra uno de los hermanos Gutiérrez Bermúdez, atleta irapuatense que busca su clasificación a los Juegos Paralímpicos en la disciplina de paranatación y que tiene como objetivo ganar su lugar en la justa olímpica pero sin el apoyo económico que recibía del Fodepar.