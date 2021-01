Ex jugadores profesionales entregan juguetes en Día de Reyes

Jugadores ex profesionales del proyecto CIS FC Salamanca repartieron por diversos puntos de la ciudad alrededor de 100 juguetes a familias de escasos recursos con motivo del día de Reyes

La entrega de juguetes y roscas de reyes fue encabezada por el jugador ex profesional y ex seleccionado nacional juvenil J. Guadalupe Garza, acompañado de Julio Iván Alvarado y Erick Blanco “Coffee”, ambos también ex jugadores profesionales.

El tridente de jugadores ex profesionales realizó un recorrido por principales vialidades de la ciudad donde tuvieron la oportunidad de dibujar sonrisas en decenas de niños y personas de escasos recursos.

Al respecto J. Guadalupe Garza comentó, “ha sido algo muy bonito poder recibir sonrisas de la gente y sobre todo ver la alegría de los niños al recibir sus juguetes”.

En relación a la actividad deportiva del equipo CIS FC Salamanca comentó, “tenemos ya en puerta la liga profesional de futbol 7 bajío, ahí estaremos compitiendo a partir de este mes, la dinámica será una semana de visita y otra de local (sic)”.

A finales del año pasado el equipo CIS Salamanca a nivel estado bajo la batuta e J. Guadalupe Garza quedó subcampeón en la Copa Celaya de Futbol 7, campeón en Copa Futbol 7 León y participó en la Copa Internacional de Futbol Mariachi con sede Guadalajara donde estuvo cerca de clasificar a juegos de finales, quedando eliminado en fase de grupos.