Ex capitán de los Petroleros de Salamanca de vuelta en la Liga Salmantina de Futbol

El ex capitán del equipo Petroleros de Salamanca de Segunda División, Fabián Arturo Olguín Guevara, se encuentra de vuelta en la Liga Salmantina de Futbol con el equipo Ramírez/Suterm/Estudiantes, escuadra ascendida al término de la temporada anterior al máximo circuito del futbol salmantino.

Fabián Olguín, por doce años defendió la playera de los Petroleros de Salamanca, la mayoría de ellos lo hizo con el gaffet de capitán, disputó diversas liguilla y tuvo llamados a Primera “A”, ahora conocida como liga de Expansión o Desarrollo, además de recibir convocatorias a concentración con Selección Nacional de México Sub 17 y Sub 20.

El ex capitán de los Petroleros de Salamanca nació en la Ciudad de México, sin embargo, desde hace mucho tiempo radica en la ciudad de Salamanca, aunque por un lapso estuvo fuera de la localidad debido al trabajo.

“Toda mi vida la he hecho aquí en Salamanca, aunque nací en la Ciudad de México, como jugador profesional estuve jugando en segunda y entrenando en primera A con Petroleros de Salamanca que me dio la oportunidad, siempre arropados por la afición, cuerpo técnico y directiva, había buen proyecto, pero por diferentes circunstancias ya no se dio, entonces cumplido el proceso se tuvo que dar el paso hacia un futuro, pensando en familia, en el trabajo y un bienestar, aunque en los fines de semana sin dejar el deporte”, recordó Fabián Olguín.

A ello agregó, “fueron casi doce años en el equipo, hay muchas anécdotas positivas y enseñanzas tanto en lo físico como en lo mental, fueron doce años como jugador profesional donde mis mayores logros son liguillas, entrenamientos y amistosos en primera A, así como llamados a selección Sub 17 y Sub 20, una gran satisfacción”.

La mayor parte del tiempo con la responsabilidad de ser el capitán del equipo, “esto represento disciplina, porque en lo deportivo se requiere de ello para alcanzar tus logros al igual que en la vida alcanzar los objetivos o cimientos para proyectar hacia tu familia, esa es la gran enseñanza que me ha dejado el futbol (sic)”.

Al término de su carrera como jugador profesional siguió jugando futbol los fines de semana en la Liga Salmantina de Futbol, posteriormente por motivos de trabajo dejó de participar, registrando intervenciones esporádicas y después del último año y medio que había dejado de jugar por diversas circunstancias como el no estar en la ciudad se encuentra de vuelta con el equipo ascendido e invicto en la máxima categoría especial “A”, Ramírez/Suterm/Estudiantes.

Con el equipo Petroleros de salamanca marcó varios goles, el más significativo contra Toluca de media cancha en tiro libre al ángulo cambiado del portero, golazo que aún es recordado por la afición.

Su gusto por el futbol lo heredó de su papá y hermano, desde pequeño anduvo jugando en las diversas categorías de la Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil, formó parte del equipo Riama e incluso formó parte de las fuerzas básicas de la Trinca hasta que se abrió la oportunidad con los Petroleros del Salamanca.

Además destacó, “mi vida ha sido el futbol, sin embargo, hay prioridades que se buscan llevar de la mano con el deporte, es por eso que aquí estamos”.

Con respecto al equipo del cual ahora forma parte en la máxima categoría del futbol salmantino comenta, “el equipo se hizo para pelear por el título, el ambiente es bueno, el equipo súper motivado porque subió de la especial “B” a la especial “A”, ojalá no decaiga y sigamos adelante”.

Para terminar comentó, “invito a todos quienes gustan del futbol vengan a disfrutar de estos partidos en medio de un ambiente de sana convivencia”.