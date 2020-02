Ex campeones de 2da división decididos en conquistar Sol de Oro

Jugadores salmantinos ex campeones profesionales como Gustavo “el chetos” Rodríguez González, Jesús Alejandro “el chucho” García Minguela y Mauro Alejandro Arredondo Martínez se encuentran decididos en conquistar El Sol de Oro cuando el próximo lunes el equipo Transportes Salamanca cobre la visita al equipo Irapuato La Ortiga en el partido de vuelta de la gran final de la edición 39 del Torneo de Los Soles.

Al término del primer episodio de la gran final donde ambas escuadras se repartieron los puntos tras empatar aun gol, los ex campeones profesionales en la extinta Liga Premier Nuevos Talentos (ahora serie B) y ascendidos a Liga Premier (ahora serie A) de la segunda División del Fútbol Mexicano hablaron sobre experiencia vivida en el partido de ida y lo que se viene para el equipo Transportes Salamanca dentro del partido de vuelta a celebrarse el lunes 2 de Marzo a partir de las 19 horas en el estadio Olímpico Sección 24.





La tercera será la vencida para “Chetos”





En relación al resultado obtenido en la ida de la serie final, Gustavo “el Chetos” Rodríguez comentó, “ha sido un resultado favorable, la idea era no perder, era empatar o sacar la victoria, gracias a Dios sacamos el empate para en nuestra casa y con nuestra gente coronarnos allá”.

Con respecto al rival señaló, “sabíamos iba ser un partido de ida y vuelta, porque traen jugadores muy buenos y de mucha velocidad, correlones arriba, entonces sabíamos que el partido iba a ser así, el que cometiera menos errores se iba a llevar la victoria, un error por lado y ahí está el resultado, el empate”.

Al hablar sobre esta nueva final que se encuentra disputando dentro de su trayectoria deportiva externó, “gracias a Dios me pone en una nueva final, ahora con mi pueblo y mi ciudad, un orgullo para mí, estar en la final, no importa no sea profesional y sea a nivel amateur, es un orgullo jugar con estos compañeros y ser parte de esta familia, esperemos dar a la afición que esta cada quince días en salamanca lo que se merece la semana que viene y va a ser El Sol de Oro”.

Gustavo “el chetos” Rodríguez se encuentra disputando su tercer torneo de Los Soles, siendo la instancia cuartos de final lo más lejos que había logrado llegar, ahora se encuentra en la final “la tercera tiene que ser el vencido, esperamos seguir contando con el apoyo de la afición salmantina en el Estadio Sección 24 como lo hicieron acá en Irapuato”.





Chucho metido al 100% para final de vuelta





Por su parte Jesús “chucho” García comento, “gracias a Dios sacamos el empate, queríamos la victoria, lamentablemente desatenciones nos costaron el gol y casi nos cuestan la derrota, contentos con el empate, aunque no jugamos nuestro mejor partido, lo único rescatable es que no dejamos de pelear el balón ante un rival muy fuerte y competitivo…, confiamos vamos a sacar primero dios el gane allá, en compañía de nuestra gente”.

Jesús “Chucho” Rodríguez se encuentra jugando por cuarta ocasión el Torneo de Los Soles, siendo la instancia cuartos de final a lo más lejos que había podido llegar y ahora se encuentra en la pelea por el título, “importante estar desde ahorita metidos 100% para el partido de vuelta, estar física y mentalmente fuertes para lo que viene”.

Para terminar comento, “queremos disfrutar del partido de vuelta, queremos dar una gran alegría a nuestra gente de Salamanca quien no ha dejado de apoyarnos, va estar muy bueno el partido de vuelta”.





Mauro deseoso del doblete en Los Soles





Mientras tanto el virtual campeón de goleo del Torneo de Los Soles, Mauro Arredondo comentó, “ha sido un punto valioso, la circunstancia del partido nos dejaron con uno de más, lo aprovechamos al empatar, pudimos sacar la victoria, sin embargo, también ellos pudieron ganar, afortunadamente nuestro portero debuto un penal, nos vamos con un punto que deja la serie abierta para resolver con nuestra gente y nuestra afición, nos espera un lunes muy bueno para poder lograr el campeonato”.

Con respecto a esta nueva final que se encuentra jugando dentro de su trayectoria deportiva comentó, “contento por esta final en un torneo amateur de los más importante en el sector bajío, la estamos enfrentando como se debe y como dicen: las finales no nada más se juegan, sino se ganan”.

Para terminar señaló, “esperemos primeramente Dios nos deje lograr el campeonato en nuestra ciudad, así como me toco el goleo, todo ha sido gracias a mis compañeros, y si por el doblete”.