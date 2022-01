Ex campeón en Liga de Ascenso va por su segundo Sol de Oro en Los Soles

En su primera experiencia como capitán de un equipo dentro del Torneo de Los Soles, Omar Jair Maldonado Traspaderme, ex campeón en Liga de Ascenso con Querétaro y León, así como ex jugador de Primera División del Club Necaxa, sabe del compromiso que tiene CIS Salamanca de llegar a la final y ser campeón.

Recientemente, el todo terreno del equipo CIS Salamanca, en partido de ida de los octavos de final del 40 aniversario del Torneo de Los Soles, recuperó un balón dentro de su propia área, y desde ahí sacó un trazo largo con ventaja para el delantero Gustavo “Furby” Guillén, quien provoca la pena máxima que este mismo cobró para la victoria de un gol a cero ante San Miguelense.

Futbol Constructora MLC golea en octavos de final a San Francisco Tenis Star

Al respecto, el capitán del equipo CIS Salamanca comenta, “un partido muy difícil, la verdad que el primer tiempo nos costó, tuvimos muchos errores, estábamos muy erráticos, en el segundo tiempo salimos de mejor manera y a lo que juega el equipo, la verdad dimos un gran segundo tiempo, el equipo agarró el ritmo y la posición de la pelota que es lo que nos caracteriza y se reflejó en el marcador (zic)”.

Un segundo tiempo donde él recupera un balón en su propia área que termina con penalti cometido y aprovechado para sacar la ventaja. “Al final todos somos importantes, hay jugadas defensivas que nosotros cortamos y llegan jugadas importantes para el equipo, para eso estamos, para poder alejar los ataques del rival y gracias Dios se dio el resultado”.

Con respecto al partido de vuelta señaló, “el equipo debe ir por el resultado, estos juegos son muy engañosos, te puedes ir con el primer juego ganado, confiarte y te ganan en penales, sabemos que es complicado, es de capacidad, el equipo tiene que plantear un buen encuentro para poderlo ganar”.

En cuanto a la tarea que tiene dentro y fuera del terreno de juego como capitán del equipo CIS Salamanca señala, “en otros equipos no me había tocado la fortuna, llevo muchos años jugando este torneo, he sido campeón también y tengo la experiencia necesaria para poder llevar ahora un equipo, CIS esta para la final, esperamos se nos den los resultados y para eso se armó este equipo, para llegar la serie decisiva y ser campeón”.

A lo largo de nueve años jugando el Torneo de Los Soles, Omar Maldonado ha sido parte de equipos como Hércules Querétaro, Pollos Querétaro (finalista), Deportivo Oro La Piedad Querétaro (campeón) y San Miguelense (semifinalista).

Como jugador profesional formó parte del Club Necaxa de Primera División Profesional donde debutó, así también logró el ascenso a primera división con el conjunto Querétaro, además de ser campeón con León en Liga de Ascenso, perdiendo la final por el ascenso ante Indios de Ciudad Juárez, además formó parte en Liga de Ascenso del Club Alacranes de Durango.

Para termina señala, “ha sido importante sacar importante esta victoria porque decidimos jugarlo primero en casa, el terminar arriba te da la ventaja de recibir el partido de vuelta, pero por los diversos equipos que hay en Salamanca no se pudo, gracias a Dios se sacó el resultado y ahora iremos a San Miguel por otro buen resultado”.