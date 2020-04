Evelyn García ilusionada con La Trinca Femenil

La jovencita salmantina Dalia Evelyn “La Morgan Salmantina” García Damian forma parte del equipo Irapuato Femenil que participa dentro de la Liga de Fútbol Femenil del Bajío (LFFB) donde las freseras son las campeonas defensoras.

En el presente torneo Clausura 2020 que se encuentra suspendido por la Pandemia Covid – 19, Dalia Evelyn “La Morgan Salmantina” categoría 2001 ha jugado todos los partidos, sin embargo, lamenta que el buen paso de la trinca femenil se haya visto frenado por el problema de salud que atraviesa el país y diversas partes del mundo.

Dalia Evelyn “La Morgan Salmantina” ha jugado en diversos equipos y ligas de Salamanca, así como en Valle de Santiago e incluso en La Piedad, “he jugado en La Piedad pero se me hacía muy lejos, juego también en Valle de Santiago y casi en todas las ligas de Salamanca, considero que en todos los equipos que he jugado cuentan con personas con excelente nivel futbolístico y en la mayoría casi siempre somos campeonas”.

En cuanto a sus aspiraciones de formar parte de un equipo de la Liga MX Femenil comentó, “he sido visoriada por Monarcas y Tigres, por motivos ajenos a mí no se cumplió el sueño, así también una vez jugando en Valle fui elegida para ir a prueba al Club América, pero decidí no ir porque ya había perdido un año en la preparatoria y me decidí por estudiar”.

A ello agregó, “previo al arranque del presente torneo que se encuentra suspendido por la Pandemia del Covid – 19, recibí la invitación por parte de compañeras de equipo en Salamanca que también forman parte del Club Irapuato Femenil, ellas conocen como juego y los encargados también ya me habían visto jugar. Entonces me invitaron”.

Una vez se retome torneo quiere aportar y seguir aprendiendo

Así también destacó, “Jugar con la trinca femenil realmente era algo que deseaba, creo que cada una de las integrantes son de muy buen nivel, y estar a la altura de un torneo así, está muy padre, además que mis compañeras siempre son muy unidas (zic)”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local Modelan creatividad con niños y niñas sobre cuarentena por Covid_19

Con el equipo Irapuato Femenil, la jovencita salmantina se desenvuelve como defensa por izquierda o derecha, aunque también tiene la capacidad dentro del futbol para defender a su equipo como líder central, tiene una estatura de 1.68. Es alta y fuerte.

Para terminar señaló, “mis objetivos con el equipo Irapuato Femenil y en esta Liga es aportar lo mejor de mí, aprender de mis compañeras y si llegara algo mejor avanzar y seguir subiendo de nivel”.