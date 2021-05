Evade Nacho Ambriz todo lo referente a su salida de León

Antes de que los medios de comunicación le tocarán el tema de su no continuidad con León, Nacho Ambriz dejó en claro que “de mi contrato no voy a hablar, de futbol hablo todo lo que quieran”.

Así que, bajo esa condicionante, el timonel esmeralda señaló que ante Querétaro “era importante ganar, la vez pasada con Mazatlán hicimos un gran primer tiempo, luego en el segundo nada bien, pero ahora con varias ausencias el equipo se comprometió, ganó a través de dos penales, pero en muchos lapsos el funcionamiento fue bueno, así que felicitar a los jugadores por cerrar bien el torneo”.

Y pese a la noticia que a mitad de semana cimbró todo el entorno de La Fiera, Ambriz notó buena actitud y disposición de su plantel para continuar luchando por el objetivo llamado bicampeonato.

“Platiqué con ellos, los veo tranquilos, con el profesionalismo que siempre han mostrado por el respeto que todos tenemos hacia la institución, es cierto que no fue un gran torneo y no estamos conformes, pero el equipo competirá en su máximo nivel para ir por ese bicampeonato que creo todos lo merecemos”.

Para lo que serán las fases decisivas del torneo, el “domador” todavía observa algunos puntos de mejora, sobre todo en su aparato defensivo.

“De repente no estamos teniendo la posesión de la pelota que nos gusta, nos volvemos muy largos y no nos juntamos como al principio, eso ya lo analizaremos a través de los videos, pero los muchachos siempre tienen una gran disposición, entonces es mejor corregir ganando que perdiendo, además de que me apura estar recibiendo goles en táctica fija, pero lo trabajaremos y después dependeremos del ánimo y de ese compromiso por defender los colores de la institución”, concluyó Nacho.